AKA

Akasha DAO is a decentralized, community-governed platform powered by its native token. Akasha DAO aims to redefine the creation and management of AI agents, both within and beyond the BLOOM ecosystem, enabling users of all skill levels to easily develop and deploy AI agents, build businesses, and create games.

שֵׁםAKA

דירוגNo.2030

שווי שוק$0.00

שווי שוק מדולל לחלוטין$0.00

נתח שוק%

נפח מסחר/שווי שוק (24 שעות)0.01%

אספקת מחזור999,991,183.47

מקסימום היצע0

אספקה כוללת999,991,183.47

שיעור מחזור%

תאריך הנפקה--

המחיר שבו הנכס הונפק לראשונה--

שיא כל הזמנים0.057281674782330164,2025-01-07

המחיר הנמוך ביותר0.00081776249475836,2025-04-07

בלוקצ'יין ציבוריSOL

