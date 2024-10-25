AI16Z

ai16z is the first venture capital firm led by Al agents. Our team of Al leaders are aiming to shape the future of Al. We connect Al entrepreneurs, investors, and experts, fostering growth in a rapidly evolving ecosystem. The singularity is approaching, and we are here to guide it forward.

שֵׁםAI16Z

דירוגNo.297

שווי שוק$0.00

שווי שוק מדולל לחלוטין$0.00

נתח שוק0.0001%

נפח מסחר/שווי שוק (24 שעות)20.41%

אספקת מחזור1,099,996,617.0666575

מקסימום היצע1,099,999,958.01

אספקה כוללת1,099,996,617.0666575

שיעור מחזור0.9999%

תאריך הנפקה--

המחיר שבו הנכס הונפק לראשונה--

שיא כל הזמנים2.479160142705961,2025-01-02

המחיר הנמוך ביותר0.001725457772544541,2024-10-25

בלוקצ'יין ציבוריSOL

MEXC היא הדרך הכי קלה שלך למטבעות דיגיטליים. חקור את בורסת המטבעות הקריפטו המובילה בעולם לקנייה, מסחר והרווחה של קריפטו. סחר בביטקוין BTC, Ethereum ETH ויותר מ-3,000 altcoins.
Loading...