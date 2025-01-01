הסכם שירות ‪MEXC DEX+‬

מָבוֹא א) הסכם שירות DEX זה ("ההסכם") הוא חוזה בינך ("אתה", "שלך" או "המשתמש") לבין MEXC Global ("אנחנו", "שלנו" או "MEXC"). ההסכם מפרט את התנאים וההגבלות המסדירים את השימוש שלך במוצר ה-DEX של MEXC (להלן: "DEX") ובשירותי המסחר הקשורים, דרך mexc.com או כל אחד מהאתרים, ממשקי התכנות (API) או היישומים הניידים המשויכים שלנו (יחד, "הפלטפורמה"). ב) התנאים וההגבלות בהסכם זה מהווים תוספת ל הסכם המשתמש, מדיניות הפרטיות, גילוי הסיכונים או לכל הסכם או פרסום אחר הנוגע למוצרי ה-DEX של MEXC או לשירותי המסחר הקשורים, כפי שעשוי להתפרסם על ידי MEXC מעת לעת (יחד, "המסמכים המשפטיים"). אם התנאים בהסכם זה משתנים מזה של המסמכים המשפטיים, התנאים בהסכם זה יגברו. לפני השימוש במוצרי ה-DEX ובשירותים הקשורים שלנו, עליך לקרוא בעיון את ההסכם הזה ואת המסמכים המשפטיים. ג) על ידי שימוש במוצרי ה-DEX של MEXC ובשירותי המסחר הקשורים (להלן: "השירות" או "השירותים"), אתה נחשב כמי שקרא, הסכים והבין במלואם את התנאים וההגבלות של הסכם זה ואת התנאים המפורטים במסמכים המשפטיים (כולל כל עדכון שעשוי להתפרסם על ידינו מעת לעת). אם אינך מסכים לכל תנאים או תנאים המפורטים בהסכם זה או במסמכים המשפטיים, מומלץ לך להפסיק את השימוש שלך בשירותים באופן מיידי. בהמשך השימוש בשירותים, אתה נחשב כמי שהסכים ללא תנאי לכלל התנאים וההגבלות המפורטים בהסכם זה ובמסמכים המשפטיים. ד) שים לב כי משתמשים מסוימים המתגוררים בתחומי שיפוט מסוימים אינם רשאים לגשת לשירות, ואלה עשויים לכלול את צפון קוריאה, קובה, סודן, סוריה, איראן, סין היבשתית, סינגפור, ארצות הברית, הממלכה המאוחדת, הונג קונג, האזורים שבשליטת רוסיה באוקראינה (כולל כיום חצי האי קרים, דונצק ולוהנסק), סבסטופול וקנדה (כולם יחד יכונו 'המדינות האסורות'). הרשימה לעיל אינה ממצה באופיה ועשויה להיות כפופה לשינויים חד-צדדיים על ידי MEXC ללא הודעה מוקדמת אליך.

מוצרים ושירותים של MEXC DEX+ א) השירותים כוללים אגרגטורים המאפשרים לך להחליף נכסים דיגיטליים מסוימים באמצעות מגוון רשתות בלוקצ'יין ("בלוקצ'יינים של צד שלישי"). בעת ביצוע השירותים, MEXC ישמש כפלטפורמת תצוגת מידע וסוכן המבצע הזמנת מכירה או קנייה ('הזמנה') על פי הוראה מתאימה ממך. עם זאת, MEXC אינה מבטיחה את השלמת ההזמנות האמורות ואינה מתחייבת כי הזמנות אלו יבוצעו בזמן ב) ארנקים דיגיטליים עשויים לכלול מאפיינים מבוזרים שונים של טכנולוגיית בלוקצ'יין. שירותים מבוזרים אלה שונים ממוסדות פיננסיים בנקאיים. אתה מבין ומקבל ש-MEXC אינה אחראית לאחסון המפתח הפרטי וביטוי סיד שלך. המפתח הפרטי והביטוי המנמוני שלך הופקדו על ידי ספק שירות צד שלישי מורשה כדין. בנוסף, אתה מסכים ומבין שזו אחריותך הבלעדית לשמור על הסודיות והאבטחה של חשבון MEXC והסיסמה שלך ואתה אחראי לכל הפעילויות המתנהלות בחשבון MEXC שלך (כולל, אך לא רק, חשיפת מידע, שחרור מידע, לחיצה מקוונת להסכמה או הגשה של הסכמי כללים שונים, חידוש הסכמים מקוונים או רכישת שירות וכו'). אתה נושא באחריות מלאה לכל הפעולות וההצהרות המתבצעות באמצעות חשבונותיך והסיסמאות שלך ג) אתה יכול לקשר את הארנק הדיגיטלי האישי שלך כדי להשתמש בשירותי MEXC DEX+. במקרים כאלה, המפתח הפרטי וביטוי מנמוני נוצרות ונשמרות אך ורק תחת אחריותך. לא ל-MEXC ולא לכל ספקי שירות מורשים של צד שלישי אין גישה לארנק שלך. אתה האחראי הבלעדי לכל העסקאות הקשורות לארנק שלך, ללא קשר לאישור או הרשאה שלך. אתה נושא באחריות מלאה לכל תוצאה הנובעת מכך ד) הנכסים הדיגיטליים שמופיעים ברשימות המוצגות בשירותינו נקבעים לפי גורמים שונים, כולל אך לא מוגבל לדירוגם בפלטפורמות ניתוח נתוני נכסים דיגיטליים מוכרות בתעשייה כמו coingecko.com, ביצועי הנכס הדיגיטלי בשירותים, והמדיניות שלנו בנוגע לרשימות המוצגות. אתה מבין ומסכים לכך שאנו לא מאשרים או מקדמים שום נכס דיגיטלי באמצעות אף אחת מהרשימות המוצגות. יש לנו את הזכות להוסיף, לשנות, לעדכן או להסיר כל נכס דיגיטלי מכל אחת מהרשימות המומלצות או מהשירותים לפי שיקול דעתנו הבלעדי. ה) אתה מסכים כי תשתמש בשירותים רק למטרות חוקיות, ולא תשתמש בשירותים כאמצעי לאי-ציות לחוקים החלים. אתה גם מסכים לציית להסכם זה, לתנאי השירות, לכל הכללים, התנאים וכל הודעה אחרת או הסכמים רלוונטיים המתפרסמים ומתעדכנים על ידי MEXC מעת לעת, לרבות הודעות, הוראות פרוצדורליות, גילויי סיכונים וכללים ותנאים אחרים. ו) אתה מסכים ומקבל שהשירות הוא גרסה מוקדמת של המוצר ועדיין לא עבר ביקורת מלאה. איננו אחראים לכל הפסד שעלול להיגרם לך, ואין אנו מחויבים לפצות או לשפות אותך בגין אובדן נכסים דיגיטליים כלשהם בקשר לשימוש במוצרים או שירותים אבטיפוסיים אלו.

עמלות וחיובים א) במהלך הגישה והשימוש שלך בשירותים, אתה עלול לשאת בתשלומי דלק שונים. עמלות גז שנוצרו על כל צד שלישי בלוקצ'יין במסגרת השירותים יישאו על ידך. ב) דמי פרוטוקול צד שלישי. ייתכנו גם עמלות פרוטוקולים אחרים של צד שלישי שיתעוררו במהלך הגישה והשימוש שלך בשירותים, לרבות אך לא רק העברת הנכסים הדיגיטליים שלך. אתה אחראי באופן בלעדי לכל דמי פרוטוקול של צד שלישי שעלולים להתעורר. ג) דמי שירות. אנא שים לב, MEXC אינה גובה עמלות כלשהן ("דמי שירות"), אך אנו שומרים לעצמנו את הזכות לגבות ממך עמלות שירות בעתיד. אנו עשויים לגבות ממך עמלות שירות מסוימות עבור אספקת השירותים לך. עמלות השירות עשויות להיות אחוז מסכום העסקה שלך באמצעות השירותים. אנו נכה את עמלות השירות הרלוונטיות מסכום העסקה שלך כתשלום עבור השימוש שלך בשירותים. כל לוח זמנים של דמי שירות יפורסם בפלטפורמה שלנו מעת לעת, ואנו שומרים לעצמנו את הזכות לעדכן לוח זמנים זה, אם קיים, לפי שיקול דעתנו הבלעדי.

כתב ויתור על סיכון השירותים מאפשרים מסחר במכשירים פיננסיים מורכבים ותנודתיים במיוחד, והמסחר בהם עשוי לחשוף אותך למספר סיכונים, כולל, בין היתר, סיכוני אבטחת סייבר וסיכון להפסדים. אנו ממליצים לך להיות מודע לסיכונים הכרוכים בכך. על ידי שימוש בשירותים, אתה נחשב כמי שהכיר את הסיכונים הכרוכים בכך. ב) אתה מבין ומסכים שכאשר אתה מממש או ניגש לנכסים הדיגיטליים שלך, הזמן שלוקח לך בפועל לקבל את הנכסים הדיגיטליים לארנק הדיגיטלי שלך עשוי להשתנות, והנכסים הדיגיטליים שיתקבלו ויוצגו בארנק הדיגיטלי שלך יהיו סופיים. MEXC אינה אחראית לכל הפסד כתוצאה מהאמור לעיל. ג) אתה מסכים כי תישא בכל ההפסדים הנובעים מטעות או תקלה מצידך, כולל, אך לא רק: אי ביצוע פעולות בהתאם להנחיות העסקה, אי ביצוע עסקאות במועד באמצעות השירותים שלנו, שכחה או דליפה של הגדרות האבטחה של החשבון, פריצת סיסמאות, חדירה או פריצה של המחשב שלך על ידי אחרים, ו/או הזנת כתובת שגויה להעברת או קבלת נכסים דיגיטליים. ד) על ידי שימוש בשירות באמצעות קישור ארנק שאינו נשלט על ידי MEXC או ספקי שירות צד שלישי מורשים שלה, אתה מאשר ומסכים כי תישא בכל ההשלכות והחובות הנובעות מכל עסקאות המקוריות או קשורות אליו. לא MEXC ולא ספקי שירותי צד שלישי המורשים שלה יהיו אחראים לכל אובדן, נזק או עסקה לא מורשית הנובעת מכך. ה) אתה מבין ומסכים שכאשר אתה משתמש בשירותים, אתה רשאי לגשת ולהשתמש בבלוקצ'יין של צד שלישי. MEXC אינה אחראית לכל ההפסדים הנגרמים כתוצאה מהשימוש או הגישה שלך לרשתות בלוקצ'יין של צד שלישי. MEXC לא תהיה אחראית לכל הפסדים שנגרמו כתוצאה מפגיעות בחוזים; תקיפות האקרים; השעיה, הפסקה או סיום עסקים; פשיטת רגל; השעיה חריגה; או הפסקת פעילות של בלוקצ'יין צד שלישי או סיכונים פוטנציאליים אחרים יתר על כן, אתה מסכים לשאת בכל ההפסד שאתה עלול לסבול כתוצאה מהסיכונים הנזכרים לעיל. אם אתה סובל מהפסדים כלשהם כתוצאה מהסיכונים הנ"ל, אתה מבין ומסכים שכל נכסים דיגיטליים שעלולים להיות מאוחסנים בארנק הדיגיטלי שלך עלולים ללכת לאיבוד לצמיתות. ו) השירות עשוי להכיל גם קישורים או פונקציונליות לגישה או שימוש באתרי צד שלישי ("אתרי צד שלישי") ויישומים ("אפליקציות של צד שלישי"), או להציג, לכלול או להעמיד תוכן, נתונים, מידע, שירותים, יישומים או חומרים של צדדים שלישיים ("חומרים של צד שלישי") בדרך אחרת. כל הקישורים לאתרים של צד שלישי בשירותים אינם מעידים על כך ש-MEXC מאשרת את המוצרים, השירותים, המידע וההצהרות המופיעים בהם, ו-MEXC אינה מבטחת את דיוק המידע הכלול בהם. כאשר אתם לוחצים על קישור לאתר או יישום של צד שלישי, או ניגשים אליהם ומשתמשים בהם, ייתכן שלא נזהיר אתכם שעזבתם את השירותים שלנו, אך אתם כפופים לתנאים ולהגבלות (כולל מדיניות הפרטיות/הודעות) של אותו אתר או יעד אחר. אתרי צד שלישי, יישומי צד שלישי וחומרים של צד שלישי אינם נמצאים בשליטת MEXC, ועשויים להיות יישומים "פתוחים" שלגביהם אין אפשרות לפנות לסעד. MEXC אינה אחראית או מחויבת לכל אתרי צד שלישי, יישומי צד שלישי וחומרים של צד שלישי. MEXC מספקת קישורים לאתרי צד שלישי ויישומי צד שלישי לנוחות בלבד ואינה סוקרת, מאשרת, מפקחת, תומכת, מתחייבת או מציגה מצגים כלשהם לגבי אתרי צד שלישי או יישומי צד שלישי, מוצריהם, שירותיהם או חומרים נלווים של צד שלישי. אתה משתמש בכל הקישורים לאתרי צד שלישי, יישומי צד שלישי וחומרי צד שלישי על אחריותך בלבד. MEXC לא תהיה אחראית לכל הפסד שנגרם עקב השימוש שלך במוצרים ושירותים של צד שלישי באתרים ויישומים של צד שלישי. MEXC וכל אתר או יישום צד שלישי הם ישויות משפטיות עצמאיות, והסכם זה לא יהווה כל סוג של סוכנות, שותפות או מערכת יחסים שיתופית בין הצדדים. MEXC וכל אתר צד שלישי ויישום צד שלישי יהיו אחראים לטענות, חובות ומחלוקות הנובעות מביצוע החוזים וההסכמים שלהם, כל אחד בתחומו.. ז) תקלות בלוקצ'יין של צד שלישי. אתה מבין ומסכים שאם MEXC או כל בלוקצ'יין צד שלישי אינם מתפקדים כראוי או שהשירותים מופרעים בשל התנאים הבאים, ואינך יכול להשתמש בשירותים או לבצע פקודות, פעולות או עסקאות קשורות, כולל אך לא מוגבל לתקלות, עיכובים, הפסקות, חוסר תגובת מערכת, תגובת מערכת מושהית או כל נסיבות חריגות ו/או בלתי צפויות אחרות, MEXC לא תהיה אחראית לכל הפסד שייגרם. נסיבות אלה כוללות בין היתר: בלוקצ'יין צד שלישי משעה, מפסיק ו/או מסיים את פעילותו, נסגר ו/או משעה או מסיים את השירותים באופן חריג.

השעיית שירות עקב תחזוקה כפי שהוכרז על ידי MEXC או בלוקצ'יין של צד שלישי;

המערכת לא מצליחה להעביר נתונים;

אירועי כוח עליון המובילים להשעיית הבלוקצ'יין של צד שלישי;

הפרעה או עיכוב בשירותי הבלוקצ'יין של צד שלישי הנובעים מהתקפות סייבר, וירוסים במחשב, התאמות טכניות או כשל טכני, עדכוני אתר, בעיות בנקאיות, סגירות זמניות הנובעות מתקנות משפטיות או ממשלתיות, וכו'.

הפרעה או עיכוב בשירותי הבלוקצ'יין של צד שלישי הנגרמים כתוצאה מנזק, תקלה או חוסר יכולת של מערכת המחשוב שלו לתפקד כראוי.

הפסדים הנובעים מבעיות טכניות שלא ניתן לחזות או לפתור על ידי הטכנולוגיה הקיימת בתעשייה;

הפסדים שאתה או צדדים שלישיים אחרים סובלים הנובעים מתקלה או עיכוב של הצד השלישי;

הפסדים שאתה או צדדים שלישיים אחרים סובלים מהם כתוצאה משינויים בחוקים, בתקנות ו/או בצווים ממשלתיים.

הפסדים שאתה או צדדים שלישיים אחרים סובלים הנובעים מאירועי כוח עליון שנגרמו מנסיבות אובייקטיביות בלתי צפויות, בלתי נמנעות ו/או בלתי פתירות. אתה מבין ומסכים שהסיבות הנזכרות לעיל עשויות להוביל לעסקאות חריגות, תנודות במחיר, תנודות בשוק, הפרעות שוק ונסיבות חריגות אפשריות אחרות. אתה גם מבין כי הצהרת גילוי הסיכונים המפורטת כאן אינה ולא יכולה להיות מקיפה או ממצה. MEXC רשאית לסרב לבצע את הפקודות שלך בהתאם לנסיבות בפועל. יתר על כן, אתה מבין ומסכים כי MEXC לא תישא באחריות לכל הפסדים הנובעים או הקשורים לאף אחת מהנסיבות האמורות. תזכורת מיוחדת: על ידי שימוש בשירותים שלנו, אתה נחשב כמסכים לנהל את הסיכונים הפוטנציאליים בעצמך, להעריך את הערך והסיכונים של השקעה בנכסים דיגיטליים, ולשאת באפשרות של סיכונים פיננסיים שיכולים להוביל לאובדן כל ההשקעות שלך. אתה נחשב כמסכים לקחת בחשבון את מצבך הפיננסי ואת יכולת הסיכון שלך לפני ביצוע מסחר במרווחים, ואתה מכיר בבירור את הסיכונים הכרוכים בהשקעה בנכסים דיגיטליים. אתה מבין כי בעת ביצוע מסחר במרווחים בנכסים דיגיטליים, ייתכן שתרוויח או תספוג הפסדים. תזכורת הסיכון בהסכם זה אינה מפרטת את כל הסיכונים הכרוכים במסחר ממונף בנכסים דיגיטליים. מומלץ שתהיה לך הבנה ברורה של נושא זה, וכמו כן זכור כי השקעה מסוג זה עשויה להיות כרוכה בסיכונים גבוהים. לפיכך, מומלצת השקעה זהירה ושקולה.

אין ייעוץ פיננסי א) אתה מאשר כי השימוש שלך בשירותים שלנו בפלטפורמה הוא פעולה וולונטרית לחלוטין מצדך, המבוססת על מצבך הכלכלי והבנתך את הסיכונים הרלוונטיים, אשר אינם קשורים אלינו או לכל צד שלישי בכל צורה שהיא. ב) כל ההתנהלות מולך מצדנו תהיה על בסיס "ביצוע בלבד", "לא מומלץ" ו"כפי שהוא". אתה צריך להסתמך על שיקול דעתך העצמאי לגבי ההשקעות שלך ואינך רשאי לבקש מאתנו לספק לך ייעוץ השקעות כלשהו הנוגע לעסקאות כלשהן. MEXC אינה ואינה מחויבת לספק לך ייעוץ השקעות כלשהו.

אחריות מוגבלת א) MEXC אינה מתחייבת לביצועי השירות, ואתה אחראי לבצע בדיקת נאותות משלך בעת השימוש בשירותים שלנו. אתה מאשר ומסכים שההפסד או החבות הנגרמים על ידי סיכונים כלשהם הכרוכים בשימוש שלך בשירותים יישא רק עליך, ו-MEXC לא תישא באחריות כלשהי. אתה מאשר כי ייתכן שתחווה הפסדים בעת מסחר ב-DEX, ואתה מסכים לשאת באופן בלעדי בכל ההפסדים הללו. ב) אתה מאשר ומסכים כי אתה אחראי לכל התחייבות, הפסד או עלות מכל סוג או אופי שהוא, שעלולים להיגרם לנו כתוצאה מאי עמידתך בכל אחת מהתחייבויותיך, וכן בקשר לפעולות שננקטו על ידי MEXC בהתאם להוראותיך או באופן המותר על פי הסכם זה, הסכם המשתמש, וכללים או הסכמים אחרים הקשורים לשימוש בשירותים שלנו, שאנו עשויים לפרסם מעת לעת. ג) אתה מסכים ומאשר כי לא תהיה לנו כל אחריות כלפיך בגין כל הפסד, עלויות או הוצאות שתסבול עקב חוסר יכולתך לבצע עסקה או מכל סיבה אחרת שאינה בשליטתנו הסבירה ואשר השפעתה אינה ניתנת למניעה במסגרת שליטתנו הסבירה. ד) אתה מבין ומסכים כי סך האחריות המצטברת של MEXC לא יעלה על דמי השירות ש-MEXC קיבלה ממך.