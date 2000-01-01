כרטיס MEXC MasterCard
בואו נגיש בקשה עבור כרטיס MEXC MasterCard ונטעין אותו באמצעות יתרת הקריפטו שלכם
כללי יישום
הגש בקשה עכשיו
1
צריכה עולמית
הגש בקשה עכשיו
1
השתמשו בו לקניות מקוונות ברחבי העולם
הוסיפו יתרת קריפטו בכל עת
צרו כרטיס ב-3 שלבים בלבד
הגשת בקשה מקוונת
כדי להגיש בקשה לכרטיס מאסטרקארד אונליין דרך אתר MEXC, עליכם להשלים תהליך KYC מתקדם ולספק דרכון ותמונה אישית.
הפעלה מקוונת
לאחר שהבקשה תאושר, תוכלו להפעיל את הכרטיס MEXC MasterCard שלכם אונליין ולבצע הטענה של הכרטיס דרך חשבון MEXC שלכם.
כרטיס מוכן
כרטיס MEXC MasterCard שלכם ב-MEXC הופעל כעת. ניתן להשתמש בכרטיס MEXC MasterCard שלך לצריכה.
יתרונות
פשוט יותר
הגישו בקשה באופן מקוון, ללא צורך בקביעת פגישה.
ניתן להשתמש בכרטיס הווירטואלי באופן מיידי.
בטוח יותר
3D Secure (3DS) מבטיח את בטיחות העסקאות שלכם.
קבלו התראות בזמן אמת על הטלפון החכם שלכם עבור כל עסקה, ותמיד היו מעודכנים על תנועת הכספים שלכם.
יותר נוח
כרטיס זה תומך בקניות אונליין ברחבי העולם דרך רשת MasterCard.