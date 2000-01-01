מגבלת זמן תשלום

15 דקות

על הקונה לבצע את ההעברה בתוך מגבלת הזמן לתשלום וללחוץ על [העברה הושלמה, עליך להודיע למוכר]] לאחר סיום ההעברה.

במקרה של חריגה ממגבלת הזמן, העסקה תבוטל. ניתן להתאים את מגבלת הזמן לכל שיטת תשלום.