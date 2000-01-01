bannerמשימות משתמש חדש ב-P2P

קבלו גישה אל 20 USDT בקלות

האירוע הסתיים
האירוע הסתיים
banner

משימות רכישה ב-P2P

3
USDT

השלימו את רכישת P2P הראשונה שלכם

השלימו את רכישת P2P הראשונה שלכם

עקבו אחר המדריך והשלימו את רכישת ה-P2P הראשונה שלכם בכל סכום כדי לקבל בונוס חוזים עתידיים של 3 USDT.

8
USDT

צברו 100 USDT ברכישות P2P

צברו 100 USDT ברכישות P2P

צברו מינימום של 100 USDT ברכישות P2P בתוך 7 ימים מהרכישה הראשונה שלכם כדי לקבל בונוס חוזים עתידיים של 8 USDT.

משימות מסחר

1
USDT

השלימו את עסקת מסחר ספוט הראשונה שלכם

השלימו את עסקת מסחר ספוט הראשונה שלכם

השלימו עסקת מסחר ספוט בכל סכום כדי לקבל בונוס חוזים עתידיים של 1 USDT.

3
USDT

השלימו את עסקת מסחר חוזים עתידיים הראשונה שלכם

השלימו את עסקת מסחר חוזים עתידיים הראשונה שלכם

בצעו מסחר חוזים עתידיים בכל סכום כדי לקבל בונוס חוזים עתידיים של 3 USDT.

עוד משימות מרגשות

5
USDT

הזמינו חברים לחלוק תגמולים

הזמינו חברים לחלוק תגמולים

הזמינו חברים להירשם ל-MEXC. אם החבר שלכם צובר רכישות P2P בסך 100 USDT בתוך 7 ימים מהרשמתו, גם אתם וגם החבר תקבלו בונוס חוזים עתידיים בסך 5 USDT.

10,000
USDT

[בלעדי למשתמש חדש] חלק 10,000 USDT

[בלעדי למשתמש חדש] חלק 10,000 USDT

משתמשים חדשים יכולים לזכות בהזדמנות לחלוק פול פרסים של 10,000 USDT כדי להתחיל את מסע המסחר שלהם.

חוקי האירוע

  1. על המשתתפים להשלים את המשימה על ידי לחיצה על הכפתור הכחול עבור כל משימה. משתמשים יכולים להשלים את המשימה בכל עת במהלך תקופת האירוע כדי להרוויח פרסים. כל שיטה אחרת להשלמת משימה תיחשב כלא תקפה.
  2. רק עסקאות ב-RUB, VND, UAH, INR, ו-MYR זכאיות לאירוע זה.
  3. הפרסים יחולקו מדי שבוע, בתוך 14 ימים מהשלמת המשימה. משתמשים יכולים לבדוק את הבונוס שלהם על ידי כניסה וניווט אל [ארנקים] - [Futures] באתר או באפליקציה.
  4. על המשתתפים להשלים לפחות [משימת מסחר] אחת כדי להיות זכאים לפרס במסגרת [משימת רכישת קריפטו P2P].
  5. ניתן להשתמש בבונוסים רק למסחר בחוזים עתידיים. בעוד שניתן למשוך רווחים הנובעים מעסקאות באמצעות בונוס, לא ניתן למשוך את הבונוס עצמו.
  6. הבונוס יכול לשמש בתור מרווח למסחר וניתן גם להשתמש בו לקיזוז עמלות מסחר, עמלות מימון או הפסדי מסחר.
  7. הבונוס תקף ל-30 יום לכל היותר. כל בונוס שלא ינוצל יבוטל באופן אוטומטי לאחר פקיעת התוקף. אנא היו מודעים לסיכון האפשרי של חיסול הקשור לכך.
  8. כל המשתמשים המשתתפים חייבים לעמוד בקפדנות בתנאי השירות של MEXC. MEXC שומרת לעצמה את הזכות לפסול כל משתתף המעורב בפעילויות לא הוגנות או פוגעניות במהלך האירוע, כולל יצירה מרובה של חשבונות, עסקאות עצמיות או כל פעילות אחרת הקשורה למטרות בלתי חוקיות, הונאה או גרימת נזק.
  9. MEXC שומרת לעצמה את הזכות לפרש את התנאים וההגבלות ולשנות או לבטל את האירוע בכל עת ללא הודעה מוקדמת.