עקבו אחר המדריך והשלימו את רכישת ה-P2P הראשונה שלכם בכל סכום כדי לקבל בונוס חוזים עתידיים של 3 USDT.
צברו מינימום של 100 USDT ברכישות P2P בתוך 7 ימים מהרכישה הראשונה שלכם כדי לקבל בונוס חוזים עתידיים של 8 USDT.
השלימו עסקת מסחר ספוט בכל סכום כדי לקבל בונוס חוזים עתידיים של 1 USDT.
בצעו מסחר חוזים עתידיים בכל סכום כדי לקבל בונוס חוזים עתידיים של 3 USDT.
הזמינו חברים להירשם ל-MEXC. אם החבר שלכם צובר רכישות P2P בסך 100 USDT בתוך 7 ימים מהרשמתו, גם אתם וגם החבר תקבלו בונוס חוזים עתידיים בסך 5 USDT.
משתמשים חדשים יכולים לזכות בהזדמנות לחלוק פול פרסים של 10,000 USDT כדי להתחיל את מסע המסחר שלהם.