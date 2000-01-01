הזמינו חברים לחלוק תגמולים

הזמינו חברים להירשם ל-MEXC. אם החבר שלכם צובר רכישות P2P בסך 100 USDT בתוך 7 ימים מהרשמתו, גם אתם וגם החבר תקבלו בונוס חוזים עתידיים בסך 5 USDT.