חוקי האירוע

1 . האירוע הזה פתוח רק למשתמשים שהשלימו אימות KYC. תוכל לבדוק את סטטוס האימות שלך כאן

2 . הזכאות תאומת לאחר סיום האירוע. משתמשים שאינם עומדים בדרישות המיקום לא יהיו זכאים לפרסים.

3 . רק הפקדות שבוצעו באמצעות כרטיסי בנק או כרטיסי אשראי זכאיות להשתתפות באירוע.

4 . MEXC תבדוק בקפדנות את כל המשתמשים. כל שימוש בשיטות טכניות, כגון סקריפטים, בוטים, פעולות חוזרות או אוטומציה לרישום חשבונות או לפעילות, יוביל לפסילה מיידית. כלל זה חל גם אם נעשה שימוש בשיטות לא תקינות בשלבים מסוימים של הרישום או ההשתתפות. בנוסף, משתמשים המעורבים בפעילויות SEO מטעות, במיוחד עם מילות מפתח כמו "MEXC Buy", "MEXC Login", "MEXC Official" או "MEXC OTC", ייפסלו גם הם מהאירוע.

5 . כללים אלה ייכנסו לתוקף בתאריך . MEXC שומרת לעצמה את הזכות לעיין בתנאי האירוע ולנקוט פעולות נדרשות, לרבות נגד משתמשים ונכסיהם, במקרים של התנהגות זדונית או שימוש לרעה בפלטפורמה.

6 . הפרסים יחולקו תוך 7 ימי עסקים לאחר סיום כל מחזור של האירוע, ויוקצו בהתאם לדירוג הסופי.

7 . כל המשתתפים חייבים לעמוד בקפדנות בתנאי השימוש של MEXC. MEXC שומרת לעצמה את הזכות לפסול כל משתמש המעורב בהתנהגות הונאה או פוגענית במהלך האירוע, כולל רישום של חשבונות מרובים או כל פעילות אחרת הקשורה למטרות בלתי חוקיות או הונאה.

8 . ל-MEXC שמורה הזכות הסופית לפרש תנאים אלו. שימו לב שתנאים אלה עשויים להתעדכן, או שהאירוע עשוי להתבטל ללא הודעה מוקדמת. הישארו מעודכנים על ידי בדיקת עדכונים לתנאים אלה ולפרטי האירוע באופן קבוע.