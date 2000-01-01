קבלת פוזיציית חוזים עתידיים בערך שווה לאחר הפקדה מוצלחת, כאשר הפוזיציה נפתחת בהתאם.
כרטיס אשראי/חיוב
הפקדת פיאט
העברה בנקאית
קבלת בונוס חוזים עתידיים ופתיחת פוזיציה במחיר פתיחה מתאים.
לאחר השלמת התשלום, קבלו את בונוס החוזים העתידיים ופתחו פוזיציה במחיר הפתיחה המתאים. ניתן לבחור את זוג המסחר ואת הכיוון.
חוקי האירוע
כללי חלוקת תגמולים
• רק הפקדות פיאט שבוצעו באמצעות כרטיס אשראי/חיוב, העברה בנקאית או הפקדת פיאט זכאיות. תשלומים מצד שלישי והעברות פנימיות אינם נתמכים.
• התגמולים יומרו ל-USDT לפי השווי המקביל של USDT בזמן סיום ההזמנה (ולא בזמן ביצוע ההזמנה).
• חלוקת התגמולים מסתיימת בתאריך: ()
• כדי להשתתף באירוע, סכום ההזמנה המינימלי חייב להיות גבוה מ 100 USDT.
• יש לעמוד בסכום ההזמנה המינימלי בחוזים עתידיים כדי לקבל את התגמול. בקשות ותביעות לקבלת הפרס לא יצליחו אם דרישה זו לא תתקיים.
• לאחר התביעה, המשתמשים מקבלים בונוס השווה ל-2% מההפקדה (מקסימום 500 USDT), אשר יפתח אוטומטית פוזיציה במצב ביטחונות מבודד במחיר שוק באחד משישה זוגות חוזים עתידיים של USDT-M.
• משתמשים עם פוזיציות פתוחות או פקודות ממתינות באותו זוג לא יכולים לתבוע. בדוק את ארנק החוזים העתידיים שלך לפני שתבע.
חוקים לשימוש בפוזיציות איירדרופ של חוזים עתידיים
1.תבע את פוזיצית איירדרופ של חוזים עתידיים בעמוד האירוע, ואז עבור לעמוד מסחר החוזים העתידיים כדי לראות אותה מייד.
2.משתמשים יכולים להוסיף מרווח לפוזיציית האיירדרופ כדי להגדיל את הרווחים הפוטנציאליים, להגדיר פקודות TP/SL עבורה או לסגור את הפוזיציה. לאחר סגירה, אם פוזיציית האיירדרופ שלך מניבה רווח, ה‑PNL הממומש יזוכה לחשבון החוזים העתידיים של המשתמש, בעוד שהמרווח הנותר מהאיירדרופ יבוטל אוטומטית. אם פוזיציית האיירדרופ נגרמת לה הפסד (ללא הוספת מרווח), ההפסד המקסימלי מוגבל לפוזיציית האיירדרופ עצמה. לפרטים נוספים, אנא עיין בהנחיות הרשמיות./he-IL/learn/article/usage-instructions-for-futures-bonus-position-airdrop-and-vouchers/2
כללי האימות
1. משתמשים חייבים להפקיד באמצעות אמצעי התשלום שלהם. עבור הפקדות באמצעות העברה בנקאית, יש לוודא שקוד הייחוס או קוד ההתייחסות הוזן כראוי.
2. MEXC מיישמת נהלי אימות מחמירים עבור כל המשתמשים. כל שימוש במניפולציה טכנית – כולל, אך לא מוגבל ל, סקריפטים אלקטרוניים, בוטים, פעולות חוזרות או רישום חשבונות אוטומטי – יגרום לפסילה מיידית. מדיניות זו חלה באופן מחמיר, גם אם שיטות אלה משמשות רק בשלבים ספציפיים של ההרשמה או ההשתתפות. בנוסף, משתמשים שיימצאו עוסקים בפרקטיקות SEO מטעיות, במיוחד כאלה הממוקדות במילות מפתח כגון 'MEXC Buy', 'MEXC Login', 'MEXC Official' או 'MEXC OTC', ייפסלו גם הם מהאירוע.
3. ל-MEXC שמורה הזכות לפרש את התנאים הסופיים של אירוע זה ולנקוט צעדים מתאימים נגד פעילויות זדוניות או ניצול לרעה של הפלטפורמה.
4. כל המשתמשים המשתתפים חייבים לעמוד בקפדנות בתנאי השירות של MEXC. ל-MEXC שמורה הזכות לפסול משתמשים העוסקים בפעילויות הונאה או ניצול לרעה במהלך האירוע, כולל רישום מספר חשבונות או מעורבות בכל פעילות הקשורה למטרות בלתי חוקיות או הונאתיות.
5. ל-MEXC שמורה הזכות הבלעדית לפרשנות הסופית של תנאים אלה. שימו לב כי תנאים אלה עשויים להשתנות או שהאירוע עשוי להתבטל ללא הודעה מוקדמת. מומלץ למשתמשים להתעדכן בתנאי האירוע העדכניים ביותר.
6. תנאים אלה ייחשבו כחלק בלתי נפרד מהסכם המשתמש וממדיניות הפרטיות של MEXC. במקרה של סתירה, תנאים אלה יגברו.