Gagnez jusqu'à 5 % TAEG — parmi les taux d'intérêt les plus élevés disponibles pour les stablecoins
Il suffit de détenir des USDE et de commencer à gagner des intérêts quotidiens
Pas de staking ni de verrouillage requis. Vos fonds seront disponibles à tout moment.
Inscrivez-vous sur le site officiel de MEXC ou sur l'application mobile et effectuez la vérification d'identité (KYC).
Profitez des frais de transaction les plus bas du marché sur le trading au comptant de MEXC
Détenez des USDE et gagnez des intérêts quotidiennement.
Le dollar synthétique d'Ethena, USDe, vise à offrir une solution crypto-native stable, extensible et résistante à la censure. Contrairement aux stablecoins traditionnels adossés à des réserves en monnaies fiduciaires, USDe maintient un ancrage au dollar américain souple grâce à un mécanisme de couverture delta sur les marchés de produits dérivés. USDe est entièrement adossé on-chain avec une transparence totale et peut être librement intégré dans l'ensemble de l'écosystème DeFi.
Les utilisateurs doivent détenir un solde minimum de 0.1 USDE sur leur compte Spot pour participer à cet événement. Aucune inscription manuelle, staking ou verrouillage n'est requis.
Les intérêts seront calculés à partir du jour où les actifs minimaux du compte Spot de l'utilisateur atteignent 0.1 USDE (T). Les intérêts commenceront à courir à partir de T+1. La première distribution d'intérêts aura lieu le jour suivant (T+2) et sera ensuite créditée quotidiennement sur le compte Spot de l'utilisateur, à condition qu'il remplisse les critères d'éligibilité.