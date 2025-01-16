Le dollar synthétique d'Ethena, USDe, vise à offrir une solution crypto-native stable, extensible et résistante à la censure. Contrairement aux stablecoins traditionnels adossés à des réserves en monnaies fiduciaires, USDe maintient un ancrage au dollar américain souple grâce à un mécanisme de couverture delta sur les marchés de produits dérivés. USDe est entièrement adossé on-chain avec une transparence totale et peut être librement intégré dans l'ensemble de l'écosystème DeFi.