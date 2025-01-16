Gagnez des USDE sur MEXC

Détenez des USDE et gagnez quotidiennement,
jusqu'à un TAEG de 5 %

Actifs détenus
--
Intérêts courus
--
Avantages

Rendements élevés

Gagnez jusqu'à 5 % TAEG — parmi les taux d'intérêt les plus élevés disponibles pour les stablecoins

Facile à utiliser

Il suffit de détenir des USDE et de commencer à gagner des intérêts quotidiens

Sécurisé et flexible

Pas de staking ni de verrouillage requis. Vos fonds seront disponibles à tout moment.

Gagnez des intérêts en détenant des USDE en seulement 3 étapes

1

Inscrivez-vous pour un compte MEXC

Inscrivez-vous sur le site officiel de MEXC ou sur l'application mobile et effectuez la vérification d'identité (KYC).

2

Achetez ou déposez des USDE

Profitez des frais de transaction les plus bas du marché sur le trading au comptant de MEXC

3

Gagnez des USDE

Détenez des USDE et gagnez des intérêts quotidiennement.

Qu'est-ce que Ethena USDe (USDE) ?

Le dollar synthétique d'Ethena, USDe, vise à offrir une solution crypto-native stable, extensible et résistante à la censure. Contrairement aux stablecoins traditionnels adossés à des réserves en monnaies fiduciaires, USDe maintient un ancrage au dollar américain souple grâce à un mécanisme de couverture delta sur les marchés de produits dérivés. USDe est entièrement adossé on-chain avec une transparence totale et peut être librement intégré dans l'ensemble de l'écosystème DeFi.

Règles de l'événement

Conditions de participation

Les utilisateurs doivent détenir un solde minimum de 0.1 USDE sur leur compte Spot pour participer à cet événement. Aucune inscription manuelle, staking ou verrouillage n'est requis.

Calcul des intérêts
  1. 1. Pendant la période de staking flexible, les gains seront calculés en fonction du solde minimum d'USDE de l'utilisateur dans son compte Spot à partir de captures d'écran quotidiennes et du TAEG.
  2. 2. Le taux d'intérêt quotidien sera ajusté dynamiquement en fonction des intérêts on-chain et des actifs totaux de tous les utilisateurs de la plateforme, avec un plafond TAEG maximum de 5 %.
  3. 3. Le taux d'intérêt réel est soumis à la page de l'ordre - Affichage des détails des intérêts sur épargnes flexibles.
Distribution des intérêts

Les intérêts seront calculés à partir du jour où les actifs minimaux du compte Spot de l'utilisateur atteignent 0.1 USDE (T). Les intérêts commenceront à courir à partir de T+1. La première distribution d'intérêts aura lieu le jour suivant (T+2) et sera ensuite créditée quotidiennement sur le compte Spot de l'utilisateur, à condition qu'il remplisse les critères d'éligibilité.

Éligibilité de l'utilisateur
  1. 1. Les utilisateurs doivent effectuer la vérification d'identité (KYC) primaire.
  2. 2. Les sous-comptes ne sont pas éligibles pour participer.
  3. 3. Les participants doivent se conformer aux Conditions d'utilisation de MEXC. MEXC se réserve le droit de disqualifier les utilisateurs impliqués dans des activités malveillantes ou malhonnêtes.
  4. 4. MEXC se réserve le droit d'interprétation finale pour cet événement. Si vous avez des questions, veuillez contacter notre service client.