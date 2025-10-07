Informations sur le prix de Zoo World (ZOO) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures : $ 0 $ 0 $ 0 Bas 24 h $ 0 $ 0 $ 0 Haut 24 h Bas 24 h $ 0$ 0 $ 0 Haut 24 h $ 0$ 0 $ 0 Sommet historique $ 0.01409993$ 0.01409993 $ 0.01409993 Prix le plus bas $ 0$ 0 $ 0 Variation du prix (1 h) +0.40% Changement de prix (1J) +2.62% Variation du prix (7 j) +38.90% Variation du prix (7 j) +38.90%

Le prix en temps réel de Zoo World (ZOO) est de --. Au cours des dernières 24 heures, ZOO a évolué entre un minimum de $ 0 et un maximum de $ 0, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de ZOO est $ 0.01409993, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 0.

En termes de performance à court terme, ZOO a évolué de +0.40% au cours de la dernière heure, +2.62% sur 24 heures et de +38.90% au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour Zoo World (ZOO)

Capitalisation boursière $ 11.91K$ 11.91K $ 11.91K Volume (24 h) ---- -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 11.91K$ 11.91K $ 11.91K Offre en circulation 999.99M 999.99M 999.99M Offre totale 999,994,703.946117 999,994,703.946117 999,994,703.946117

La capitalisation boursière actuelle de Zoo World est de $ 11.91K, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de ZOO est de 999.99M, avec une offre totale de 999994703.946117. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 11.91K.