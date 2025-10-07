Informations sur le prix de ZOO Crypto World (ZOO) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures : $ 0.00026297 $ 0.00026297 $ 0.00026297 Bas 24 h $ 0.00027895 $ 0.00027895 $ 0.00027895 Haut 24 h Bas 24 h $ 0.00026297$ 0.00026297 $ 0.00026297 Haut 24 h $ 0.00027895$ 0.00027895 $ 0.00027895 Sommet historique $ 25.74$ 25.74 $ 25.74 Prix le plus bas $ 0.00000829$ 0.00000829 $ 0.00000829 Variation du prix (1 h) +1.59% Changement de prix (1J) -1.50% Variation du prix (7 j) +8.03% Variation du prix (7 j) +8.03%

Le prix en temps réel de ZOO Crypto World (ZOO) est de $0.00026799. Au cours des dernières 24 heures, ZOO a évolué entre un minimum de $ 0.00026297 et un maximum de $ 0.00027895, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de ZOO est $ 25.74, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 0.00000829.

En termes de performance à court terme, ZOO a évolué de +1.59% au cours de la dernière heure, -1.50% sur 24 heures et de +8.03% au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour ZOO Crypto World (ZOO)

Capitalisation boursière $ 26.67K$ 26.67K $ 26.67K Volume (24 h) ---- -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 26.67K$ 26.67K $ 26.67K Offre en circulation 100.46M 100.46M 100.46M Offre totale 100,457,462.9228053 100,457,462.9228053 100,457,462.9228053

La capitalisation boursière actuelle de ZOO Crypto World est de $ 26.67K, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de ZOO est de 100.46M, avec une offre totale de 100457462.9228053. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 26.67K.