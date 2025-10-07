Informations sur le prix de Zedxion USDZ (USDZ) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures : $ 0.997774 $ 0.997774 $ 0.997774 Bas 24 h $ 0.999225 $ 0.999225 $ 0.999225 Haut 24 h Bas 24 h $ 0.997774$ 0.997774 $ 0.997774 Haut 24 h $ 0.999225$ 0.999225 $ 0.999225 Sommet historique $ 2.75$ 2.75 $ 2.75 Prix le plus bas $ 0.907801$ 0.907801 $ 0.907801 Variation du prix (1 h) -0.03% Changement de prix (1J) -0.02% Variation du prix (7 j) -0.06% Variation du prix (7 j) -0.06%

Le prix en temps réel de Zedxion USDZ (USDZ) est de $0.998292. Au cours des dernières 24 heures, USDZ a évolué entre un minimum de $ 0.997774 et un maximum de $ 0.999225, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de USDZ est $ 2.75, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 0.907801.

En termes de performance à court terme, USDZ a évolué de -0.03% au cours de la dernière heure, -0.02% sur 24 heures et de -0.06% au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour Zedxion USDZ (USDZ)

Capitalisation boursière $ 8.72M$ 8.72M $ 8.72M Volume (24 h) ---- -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 86.85B$ 86.85B $ 86.85B Offre en circulation 8.74M 8.74M 8.74M Offre totale 87,000,000,000.0 87,000,000,000.0 87,000,000,000.0

La capitalisation boursière actuelle de Zedxion USDZ est de $ 8.72M, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de USDZ est de 8.74M, avec une offre totale de 87000000000.0. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 86.85B.