Informations sur le prix de YellowFangUSD1 (YFUSD1) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures : $ 0.00005064 $ 0.00005064 $ 0.00005064 Bas 24 h $ 0.00005104 $ 0.00005104 $ 0.00005104 Haut 24 h Bas 24 h $ 0.00005064$ 0.00005064 $ 0.00005064 Haut 24 h $ 0.00005104$ 0.00005104 $ 0.00005104 Sommet historique $ 0.0001912$ 0.0001912 $ 0.0001912 Prix le plus bas $ 0.00004591$ 0.00004591 $ 0.00004591 Variation du prix (1 h) -- Changement de prix (1J) +0.00% Variation du prix (7 j) -67.45% Variation du prix (7 j) -67.45%

Le prix en temps réel de YellowFangUSD1 (YFUSD1) est de $0.00005093. Au cours des dernières 24 heures, YFUSD1 a évolué entre un minimum de $ 0.00005064 et un maximum de $ 0.00005104, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de YFUSD1 est $ 0.0001912, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 0.00004591.

En termes de performance à court terme, YFUSD1 a évolué de -- au cours de la dernière heure, +0.00% sur 24 heures et de -67.45% au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour YellowFangUSD1 (YFUSD1)

Capitalisation boursière $ 50.93K$ 50.93K $ 50.93K Volume (24 h) ---- -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 50.93K$ 50.93K $ 50.93K Offre en circulation 1.00B 1.00B 1.00B Offre totale 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

La capitalisation boursière actuelle de YellowFangUSD1 est de $ 50.93K, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de YFUSD1 est de 1.00B, avec une offre totale de 1000000000.0. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 50.93K.