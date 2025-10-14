Tokenomics de Yala Stablecoin (YU)
Tokenomics et analyse de prix de Yala Stablecoin (YU)
Découvrez les données clés sur la tokenomics et le prix de Yala Stablecoin (YU), y compris la capitalisation boursière, les détails de l'offre, la valorisation entièrement diluée (FDV) et l'historique du prix. Consultez en un clin d'œil la valeur actuelle du token et sa position sur le marché.
Informations sur Yala Stablecoin (YU)
$YU is part of Yala, a native Bitcoin liquidity protocol that channels BTC into yield opportunities across DeFi and RWAs.
Bitcoin holders unlock capital through self-custodial, liquidation-free borrowing by minting $YU, a BTC-backed liquidity asset (stablecoin). In this process, they pay a stability fee directly to $YU depositors, effectively exchanging BTC-backed exposure for portable, capital-efficient liquidity and access to yield without giving up ownership. Yala’s SmartVault module manages system risk and ensures efficient yield distribution.
Tokenomics de Yala Stablecoin (YU) : métriques clés et scénarios d'utilisation expliqués
Comprendre la tokenomics de Yala Stablecoin (YU) est essentiel pour évaluer sa valeur à long terme, sa viabilité et son potentiel.
Indicateurs clés et comment ils sont calculés :
Offre totale :
Le nombre maximal de tokens YU qui ont été ou seront créés.
Offre en circulation :
Le nombre de tokens actuellement disponibles sur le marché et détenus par le public.
Offre maximale :
Le plafond maximal du nombre total de tokens YU pouvant exister.
Valorisation entièrement diluée (FDV) :
Calculé comme le prix actuel × l'offre maximale, ce qui donne une projection de la capitalisation boursière totale si tous les tokens sont en circulation.
Taux d'inflation :
Reflète la vitesse à laquelle de nouveaux tokens sont émis, influençant leur rareté et l'évolution du prix à long terme.
Pourquoi ces indicateurs sont-ils importants pour les traders ?
Offre en circulation élevée = liquidité accrue.
Offre maximale limitée + faible inflation = potentiel d'appréciation du prix à long terme.
Distribution de tokens transparente = meilleure confiance dans le projet et risque réduit de centralisation.
Valorisation entièrement diluée élevée avec une capitalisation boursière actuelle faible = signal d'une possible surévaluation.
Maintenant que vous comprenez la tokenomics de YU, explorez le prix en direct du token YU !
Prévision du prix de YU
Vous voulez savoir dans quelle direction YU pourrait évoluer ? Notre page de prévision du prix de YU combine sentiment du marché, tendances historiques et indicateurs techniques pour offrir une vision prospective.
Pourquoi devriez-vous choisir MEXC?
MEXC est l'une des principales plateformes d'échange de cryptomonnaies au monde, approuvée par des millions d'utilisateurs à travers le globe. Que vous soyez débutant ou expert, MEXC est votre voie la plus facile vers la cryptomonnaie.
Avertissement
Les données de tokenomics présentées sur cette page proviennent de sources tierces. MEXC ne garantit pas leur exactitude. Veuillez effectuer vos propres recherches avant d'investir.
Veuillez lire et comprendre l'Accord d'utilisation et la Politique de confidentialité