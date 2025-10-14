Informations sur le prix de Yala Stablecoin (YU) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures : $ 0.998642 $ 0.998642 $ 0.998642 Bas 24 h $ 1.001 $ 1.001 $ 1.001 Haut 24 h Bas 24 h $ 0.998642$ 0.998642 $ 0.998642 Haut 24 h $ 1.001$ 1.001 $ 1.001 Sommet historique $ 1.008$ 1.008 $ 1.008 Prix le plus bas $ 0.109976$ 0.109976 $ 0.109976 Variation du prix (1 h) +0.04% Changement de prix (1J) -0.03% Variation du prix (7 j) -0.01% Variation du prix (7 j) -0.01%

Le prix en temps réel de Yala Stablecoin (YU) est de $0.999841. Au cours des dernières 24 heures, YU a évolué entre un minimum de $ 0.998642 et un maximum de $ 1.001, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de YU est $ 1.008, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 0.109976.

En termes de performance à court terme, YU a évolué de +0.04% au cours de la dernière heure, -0.03% sur 24 heures et de -0.01% au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour Yala Stablecoin (YU)

Capitalisation boursière $ 124.85M$ 124.85M $ 124.85M Volume (24 h) ---- -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 124.85M$ 124.85M $ 124.85M Offre en circulation 124.87M 124.87M 124.87M Offre totale 124,865,283.9506743 124,865,283.9506743 124,865,283.9506743

La capitalisation boursière actuelle de Yala Stablecoin est de $ 124.85M, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de YU est de 124.87M, avec une offre totale de 124865283.9506743. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 124.85M.