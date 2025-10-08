Informations sur le prix de Xtreme Gains Only (XGO) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures :
Bas 24 h $ 0.00012595
Haut 24 h $ 0.00014182
Sommet historique $ 0.00015492
Prix le plus bas $ 0.00005413
Variation du prix (1 h) +5.53%
Changement de prix (1J) +12.82%
Variation du prix (7 j) +25.52%

Le prix en temps réel de Xtreme Gains Only (XGO) est de $0.00014239. Au cours des dernières 24 heures, XGO a évolué entre un minimum de $ 0.00012595 et un maximum de $ 0.00014182, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de XGO est $ 0.00015492, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 0.00005413.

En termes de performance à court terme, XGO a évolué de +5.53% au cours de la dernière heure, +12.82% sur 24 heures et de +25.52% au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour Xtreme Gains Only (XGO)

Capitalisation boursière $ 114.22K
Volume (24 h) --
Capitalisation boursière entièrement diluée $ 114.22K
Offre en circulation 802.19M
Offre totale 802,187,986.34

La capitalisation boursière actuelle de Xtreme Gains Only est de $ 114.22K, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de XGO est de 802.19M, avec une offre totale de 802187986.34. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 114.22K.