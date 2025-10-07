Le prix en temps réel de Xrpturbo est aujourd'hui de 0.01836567 USD. Suivez en temps réel les mises à jour des prix de XRT à USD, les graphiques en temps réel, la capitalisation boursière, le volume sur 24 heures, et plus encore. Explorez la tendance du prix XRT facilement sur MEXC maintenant.Le prix en temps réel de Xrpturbo est aujourd'hui de 0.01836567 USD. Suivez en temps réel les mises à jour des prix de XRT à USD, les graphiques en temps réel, la capitalisation boursière, le volume sur 24 heures, et plus encore. Explorez la tendance du prix XRT facilement sur MEXC maintenant.

Prix de Xrpturbo (XRT)

Prix en temps réel : 1 XRT à USD

$0.01836567
+1.00%1D
Les données relatives à ce token proviennent de sources tierces. MEXC agit uniquement en tant qu'agrégateur d'informations. Découvrez d'autres tokens listés sur le marché au comptant de MEXC !
USD
Graphique du prix de Xrpturbo (XRT) en temps réel
Dernière mise à jour de la page : 2025-10-07 03:03:34 (UTC+8)

Informations sur le prix de Xrpturbo (XRT) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures :
$ 0.01745248
Bas 24 h
$ 0.01881482
Haut 24 h

$ 0.01745248
$ 0.01881482
$ 0.099988
$ 0.00604123
-0.15%

+1.09%

-0.68%

-0.68%

Le prix en temps réel de Xrpturbo (XRT) est de $0.01836567. Au cours des dernières 24 heures, XRT a évolué entre un minimum de $ 0.01745248 et un maximum de $ 0.01881482, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de XRT est $ 0.099988, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 0.00604123.

En termes de performance à court terme, XRT a évolué de -0.15% au cours de la dernière heure, +1.09% sur 24 heures et de -0.68% au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour Xrpturbo (XRT)

$ 1.84M
--
$ 1.84M
100.00M
100,000,000.0
La capitalisation boursière actuelle de Xrpturbo est de $ 1.84M, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de XRT est de 100.00M, avec une offre totale de 100000000.0. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 1.84M.

Historique du prix de Xrpturbo (XRT) en USD

Aujourd'hui, la variation du prix de Xrpturbo en USD était de $ +0.00019739.
Au cours des 30 derniers jours, la variation du prix de Xrpturbo en USD était de $ -0.0009138537.
Au cours des 60 derniers jours, la variation du prix de Xrpturbo en USD était de $ -0.0004132459.
Au cours des 90 derniers jours, la variation du prix de Xrpturbo en USD était de $ +0.006685951163758545.

PériodeVariation (USD)Variation (%)
Aujourd'hui$ +0.00019739+1.09%
30 jours$ -0.0009138537-4.97%
60 jours$ -0.0004132459-2.25%
90 jours$ +0.006685951163758545+57.24%

Qu'est-ce que Xrpturbo (XRT)

XRPTurbo is a pioneering platform serving as the first AI Agent & RWA Launchpad on the XRP Ledger (XRPL).It introduces autonomous AI-driven agents and RWA projects into the XRP ecosystem, enabling intelligent automation across a range of blockchain activities.By leveraging XRPL’s fast and low-cost transactions, XRPTurbo integrates AI capabilities directly into on-chain operations, bringing new efficiency and utility to the network.The platform empowers users to deploy AI Agents that can interact with XRPL and external systems, enhancing the functionality of XRP-based applications.

Ressource de Xrpturbo (XRT)

Livre blanc
Site officiel

Prévision de prix de Xrpturbo (USD)

Combien vaudra Xrpturbo (XRT) en USD demain, la semaine prochaine ou le mois prochain ? Quelle pourrait être la valeur de vos actifs Xrpturbo (XRT) en 2025, 2026, 2027, 2028 - ou même dans 10 ou 20 ans ? Utilisez notre outil de prévision des prix pour explorer les prévisions à court et à long terme pour Xrpturbo.

Consultez la prévision de prix de Xrpturbo maintenant !

XRT en devises locales

Tokenomics de Xrpturbo (XRT)

Comprendre la tokenomics de Xrpturbo (XRT) permet d'obtenir une meilleure visibilité sur sa valeur à long terme et son potentiel de croissance. De la répartition des tokens à la gestion de l'offre, la tokenomics révèle la structure économique fondamentale d'un projet. Découvrez dès maintenant la tokenomics complète du token XRT !

Les utilisateurs consultent également : Autres questions sur Xrpturbo (XRT)

Combien vaut Xrpturbo (XRT) aujourd'hui ?
Le prix en temps réel de XRT en USD est de 0.01836567 USD, mis à jour en temps réel avec les dernières données du marché.
Quel est le prix actuel de XRT à USD ?
Le prix actuel de XRT en USD est $ 0.01836567. Consultez le convertisseur de MEXC pour une conversion précise des tokens.
Quelle est la capitalisation boursière de Xrpturbo ?
La capitalisation boursière de XRT est de $ 1.84M USD. La capitalisation boursière est égale au prix actuel × l'offre en circulation. Elle indique la valeur totale du marché du token et son classement parmi les autres cryptomonnaies.
Quelle est l'offre en circulation de XRT ?
L'offre en circulation de XRT est de 100.00M USD.
Quel était le prix le plus élevé de tous les temps (ATH) de XRT ?
XRT a atteint un prix ATH de 0.099988 USD.
Quel était le prix le plus bas de tous les temps (ATL) de XRT ?
XRT a vu un prix ATL de 0.00604123 USD.
Quel est le volume de trading de XRT ?
Le volume de trading en temps réel sur 24 heures pour XRT est de -- USD.
Est-ce que XRT va augmenter cette année ?
XRT pourrait augmenter cette année, en fonction des conditions du marché et de l'évolution du projet. Consultez les prévisions de prix de XRT pour une analyse plus approfondie.
Mises à jour importantes de l'industrie sur Xrpturbo (XRT)

Temps (UTC+8)TypeInformation
10-06 20:37:00Mises à jour de l'industrie
10-06 18:13:00Mises à jour de l'industrie
L'offre de Bitcoin sur les plateformes de trading atteint son point le plus bas depuis près de 6 ans
10-05 21:29:00Mises à jour de l'industrie
La capitalisation totale du marché Crypto franchit les 4,15 billions de dollars, atteignant un nouveau sommet historique
10-05 16:10:00Mises à jour de l'industrie
Le Bitcoin grimpe pour atteindre un sommet de 125 708 $, établissant un nouveau record historique
10-04 13:39:16Données on-chain
Les ETF Spot Ethereum aux États-Unis enregistrent une entrée nette de 233,5 millions de dollars hier
10-04 11:26:38Mises à jour de l'industrie
L'émission d'USDC dépasse 75 milliards, sa part de marché atteint 24,9 %

Avertissement

Les prix des cryptomonnaies sont soumis à des risques de marché élevés et à une grande volatilité des prix. Vous devriez investir dans des projets et des produits que vous connaissez bien et dont vous comprenez les risques. Vous devez attentivement évaluer votre expérience en matière d'investissement, votre situation financière, vos objectifs d'investissement et votre tolérance au risque et consulter un conseiller financier indépendant avant d'effectuer tout investissement. Ce document ne doit pas être interprété comme un conseil financier. Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. La valeur de votre investissement peut varier à la baisse comme à la hausse, et il se peut que vous ne récupériez pas le montant que vous avez investi. Vous êtes le seul responsable de vos décisions d'investissement. MEXC n'est pas responsable des pertes que vous pourriez subir. Pour plus d'informations, veuillez consulter nos Conditions d'utilisation et notre Avertissement sur les risques. Veuillez également noter que les données relatives à la cryptomonnaie susmentionnée présentées ici (telles que son prix en temps réel) sont basées sur des données des sources tierces. Elles vous sont présentées « en l'état » et à titre informatif uniquement, sans représentation ni garantie d'aucune sorte. Les liens fournis vers des sites tiers ne sont pas non sous le contrôle de MEXC. MEXC n'est pas responsable de la fiabilité et de l'exactitude de ces sites tiers et de leur contenu.