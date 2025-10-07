Informations sur le prix de Xrpturbo (XRT) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures : Bas 24 h $ 0.01745248 Haut 24 h $ 0.01881482 Sommet historique $ 0.099988 Prix le plus bas $ 0.00604123 Variation du prix (1 h) -0.15% Changement de prix (1J) +1.09% Variation du prix (7 j) -0.68%

Le prix en temps réel de Xrpturbo (XRT) est de $0.01836567. Au cours des dernières 24 heures, XRT a évolué entre un minimum de $ 0.01745248 et un maximum de $ 0.01881482, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de XRT est $ 0.099988, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 0.00604123.

En termes de performance à court terme, XRT a évolué de -0.15% au cours de la dernière heure, +1.09% sur 24 heures et de -0.68% au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour Xrpturbo (XRT)

Capitalisation boursière $ 1.84M Volume (24 h) -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 1.84M Offre en circulation 100.00M Offre totale 100,000,000.0

La capitalisation boursière actuelle de Xrpturbo est de $ 1.84M, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de XRT est de 100.00M, avec une offre totale de 100000000.0. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 1.84M.