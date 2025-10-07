Informations sur le prix de XPLA (XPLA) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures : $ 0.03211548 $ 0.03211548 $ 0.03211548 Bas 24 h $ 0.03293032 $ 0.03293032 $ 0.03293032 Haut 24 h Bas 24 h $ 0.03211548$ 0.03211548 $ 0.03211548 Haut 24 h $ 0.03293032$ 0.03293032 $ 0.03293032 Sommet historique $ 1.4$ 1.4 $ 1.4 Prix le plus bas $ 0.02475736$ 0.02475736 $ 0.02475736 Variation du prix (1 h) -0.49% Changement de prix (1J) -1.21% Variation du prix (7 j) +3.47% Variation du prix (7 j) +3.47%

Le prix en temps réel de XPLA (XPLA) est de $0.03227302. Au cours des dernières 24 heures, XPLA a évolué entre un minimum de $ 0.03211548 et un maximum de $ 0.03293032, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de XPLA est $ 1.4, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 0.02475736.

En termes de performance à court terme, XPLA a évolué de -0.49% au cours de la dernière heure, -1.21% sur 24 heures et de +3.47% au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour XPLA (XPLA)

Capitalisation boursière $ 26.87M$ 26.87M $ 26.87M Volume (24 h) ---- -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 64.53M$ 64.53M $ 64.53M Offre en circulation 832.83M 832.83M 832.83M Offre totale 1,999,921,983.8466 1,999,921,983.8466 1,999,921,983.8466

La capitalisation boursière actuelle de XPLA est de $ 26.87M, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de XPLA est de 832.83M, avec une offre totale de 1999921983.8466. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 64.53M.