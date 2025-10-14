Informations sur le prix de Xpedition (XPED) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures : $ 0 $ 0 $ 0 Bas 24 h $ 0 $ 0 $ 0 Haut 24 h Bas 24 h $ 0$ 0 $ 0 Haut 24 h $ 0$ 0 $ 0 Sommet historique $ 0.03393605$ 0.03393605 $ 0.03393605 Prix le plus bas $ 0.02465387$ 0.02465387 $ 0.02465387 Variation du prix (1 h) -- Changement de prix (1J) -- Variation du prix (7 j) -5.34% Variation du prix (7 j) -5.34%

Le prix en temps réel de Xpedition (XPED) est de $0.02465585. Au cours des dernières 24 heures, XPED a évolué entre un minimum de $ 0 et un maximum de $ 0, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de XPED est $ 0.03393605, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 0.02465387.

En termes de performance à court terme, XPED a évolué de -- au cours de la dernière heure, -- sur 24 heures et de -5.34% au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour Xpedition (XPED)

Capitalisation boursière $ 4.33M$ 4.33M $ 4.33M Volume (24 h) ---- -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 12.33M$ 12.33M $ 12.33M Offre en circulation 175.51M 175.51M 175.51M Offre totale 500,000,000.0 500,000,000.0 500,000,000.0

La capitalisation boursière actuelle de Xpedition est de $ 4.33M, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de XPED est de 175.51M, avec une offre totale de 500000000.0. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 12.33M.