Informations sur le prix de Wrapped Zedxion (WZEDX) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures : $ 0.537766 $ 0.537766 $ 0.537766 Bas 24 h $ 0.543925 $ 0.543925 $ 0.543925 Haut 24 h Bas 24 h $ 0.537766$ 0.537766 $ 0.537766 Haut 24 h $ 0.543925$ 0.543925 $ 0.543925 Sommet historique $ 0.543925$ 0.543925 $ 0.543925 Prix le plus bas $ 0.223268$ 0.223268 $ 0.223268 Variation du prix (1 h) -0.01% Changement de prix (1J) +0.02% Variation du prix (7 j) +5.02% Variation du prix (7 j) +5.02%

Le prix en temps réel de Wrapped Zedxion (WZEDX) est de $0.537893. Au cours des dernières 24 heures, WZEDX a évolué entre un minimum de $ 0.537766 et un maximum de $ 0.543925, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de WZEDX est $ 0.543925, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 0.223268.

En termes de performance à court terme, WZEDX a évolué de -0.01% au cours de la dernière heure, +0.02% sur 24 heures et de +5.02% au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour Wrapped Zedxion (WZEDX)

Capitalisation boursière $ 32.98M$ 32.98M $ 32.98M Volume (24 h) ---- -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 2.43B$ 2.43B $ 2.43B Offre en circulation 61.31M 61.31M 61.31M Offre totale 4,512,781,925.0 4,512,781,925.0 4,512,781,925.0

La capitalisation boursière actuelle de Wrapped Zedxion est de $ 32.98M, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de WZEDX est de 61.31M, avec une offre totale de 4512781925.0. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 2.43B.