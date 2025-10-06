Informations sur le prix de Wrapped Shido (WSHIDO) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures : $ 0 $ 0 $ 0 Bas 24 h $ 0 $ 0 $ 0 Haut 24 h Bas 24 h $ 0$ 0 $ 0 Haut 24 h $ 0$ 0 $ 0 Sommet historique $ 0.00230702$ 0.00230702 $ 0.00230702 Prix le plus bas $ 0$ 0 $ 0 Variation du prix (1 h) -0.11% Changement de prix (1J) +5.06% Variation du prix (7 j) +0.10% Variation du prix (7 j) +0.10%

Le prix en temps réel de Wrapped Shido (WSHIDO) est de --. Au cours des dernières 24 heures, WSHIDO a évolué entre un minimum de $ 0 et un maximum de $ 0, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de WSHIDO est $ 0.00230702, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 0.

En termes de performance à court terme, WSHIDO a évolué de -0.11% au cours de la dernière heure, +5.06% sur 24 heures et de +0.10% au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour Wrapped Shido (WSHIDO)

Capitalisation boursière $ 384.21K$ 384.21K $ 384.21K Volume (24 h) ---- -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 384.21K$ 384.21K $ 384.21K Offre en circulation 1.14B 1.14B 1.14B Offre totale 1,143,849,675.0 1,143,849,675.0 1,143,849,675.0

La capitalisation boursière actuelle de Wrapped Shido est de $ 384.21K, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de WSHIDO est de 1.14B, avec une offre totale de 1143849675.0. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 384.21K.