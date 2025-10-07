Informations sur le prix de Worthless Coin (WORTHLESS) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures : $ 0.00116135 $ 0.00116135 $ 0.00116135 Bas 24 h $ 0.00608212 $ 0.00608212 $ 0.00608212 Haut 24 h Bas 24 h $ 0.00116135$ 0.00116135 $ 0.00116135 Haut 24 h $ 0.00608212$ 0.00608212 $ 0.00608212 Sommet historique $ 0.02278096$ 0.02278096 $ 0.02278096 Prix le plus bas $ 0.00116135$ 0.00116135 $ 0.00116135 Variation du prix (1 h) +199.34% Changement de prix (1J) -42.84% Variation du prix (7 j) -52.49% Variation du prix (7 j) -52.49%

Le prix en temps réel de Worthless Coin (WORTHLESS) est de $0.00347634. Au cours des dernières 24 heures, WORTHLESS a évolué entre un minimum de $ 0.00116135 et un maximum de $ 0.00608212, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de WORTHLESS est $ 0.02278096, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 0.00116135.

En termes de performance à court terme, WORTHLESS a évolué de +199.34% au cours de la dernière heure, -42.84% sur 24 heures et de -52.49% au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour Worthless Coin (WORTHLESS)

Capitalisation boursière $ 3.01M$ 3.01M $ 3.01M Volume (24 h) ---- -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 3.01M$ 3.01M $ 3.01M Offre en circulation 999.95M 999.95M 999.95M Offre totale 999,953,194.092502 999,953,194.092502 999,953,194.092502

La capitalisation boursière actuelle de Worthless Coin est de $ 3.01M, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de WORTHLESS est de 999.95M, avec une offre totale de 999953194.092502. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 3.01M.