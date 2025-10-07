Informations sur le prix de Wonderman Nation (WNDR) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures : Bas 24 h $ 0.01908394 Haut 24 h $ 0.03467443 Sommet historique $ 0.327695 Prix le plus bas $ 0.00779408 Variation du prix (1 h) +0.15% Changement de prix (1J) -42.76% Variation du prix (7 j) -34.74%

Le prix en temps réel de Wonderman Nation (WNDR) est de $0.01965994. Au cours des dernières 24 heures, WNDR a évolué entre un minimum de $ 0.01908394 et un maximum de $ 0.03467443, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de WNDR est $ 0.327695, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 0.00779408.

En termes de performance à court terme, WNDR a évolué de +0.15% au cours de la dernière heure, -42.76% sur 24 heures et de -34.74% au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour Wonderman Nation (WNDR)

Capitalisation boursière $ 916.61K Volume (24 h) -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 9.83M Offre en circulation 46.62M Offre totale 500,000,000.0

La capitalisation boursière actuelle de Wonderman Nation est de $ 916.61K, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de WNDR est de 46.62M, avec une offre totale de 500000000.0. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 9.83M.