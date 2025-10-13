Informations sur le prix de Weth Hedz (HEDZ) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures : $ 0.00001795 $ 0.00001795 $ 0.00001795 Bas 24 h $ 0.0000196 $ 0.0000196 $ 0.0000196 Haut 24 h Bas 24 h $ 0.00001795$ 0.00001795 $ 0.00001795 Haut 24 h $ 0.0000196$ 0.0000196 $ 0.0000196 Sommet historique $ 0.00043619$ 0.00043619 $ 0.00043619 Prix le plus bas $ 0.00000891$ 0.00000891 $ 0.00000891 Variation du prix (1 h) -- Changement de prix (1J) +7.86% Variation du prix (7 j) -47.06% Variation du prix (7 j) -47.06%

Le prix en temps réel de Weth Hedz (HEDZ) est de $0.00001946. Au cours des dernières 24 heures, HEDZ a évolué entre un minimum de $ 0.00001795 et un maximum de $ 0.0000196, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de HEDZ est $ 0.00043619, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 0.00000891.

En termes de performance à court terme, HEDZ a évolué de -- au cours de la dernière heure, +7.86% sur 24 heures et de -47.06% au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour Weth Hedz (HEDZ)

Capitalisation boursière $ 19.46K$ 19.46K $ 19.46K Volume (24 h) ---- -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 19.46K$ 19.46K $ 19.46K Offre en circulation 1.00B 1.00B 1.00B Offre totale 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

La capitalisation boursière actuelle de Weth Hedz est de $ 19.46K, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de HEDZ est de 1.00B, avec une offre totale de 1000000000.0. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 19.46K.