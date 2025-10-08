Informations sur le prix de Wenpad Labs (LABS) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures : $ 0.00104038 $ 0.00104038 $ 0.00104038 Bas 24 h $ 0.00170115 $ 0.00170115 $ 0.00170115 Haut 24 h Bas 24 h $ 0.00104038$ 0.00104038 $ 0.00104038 Haut 24 h $ 0.00170115$ 0.00170115 $ 0.00170115 Sommet historique $ 0.00773763$ 0.00773763 $ 0.00773763 Prix le plus bas $ 0.00104412$ 0.00104412 $ 0.00104412 Variation du prix (1 h) -0.13% Changement de prix (1J) -33.10% Variation du prix (7 j) -38.50% Variation du prix (7 j) -38.50%

Le prix en temps réel de Wenpad Labs (LABS) est de $0.00104327. Au cours des dernières 24 heures, LABS a évolué entre un minimum de $ 0.00104038 et un maximum de $ 0.00170115, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de LABS est $ 0.00773763, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 0.00104412.

En termes de performance à court terme, LABS a évolué de -0.13% au cours de la dernière heure, -33.10% sur 24 heures et de -38.50% au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour Wenpad Labs (LABS)

Capitalisation boursière $ 91.84K$ 91.84K $ 91.84K Volume (24 h) ---- -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 91.84K$ 91.84K $ 91.84K Offre en circulation 88.03M 88.03M 88.03M Offre totale 88,029,650.72550963 88,029,650.72550963 88,029,650.72550963

La capitalisation boursière actuelle de Wenpad Labs est de $ 91.84K, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de LABS est de 88.03M, avec une offre totale de 88029650.72550963. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 91.84K.