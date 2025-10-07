Informations sur le prix de WazirX (WRX) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures : $ 0.04212687 $ 0.04212687 $ 0.04212687 Bas 24 h $ 0.04836494 $ 0.04836494 $ 0.04836494 Haut 24 h Bas 24 h $ 0.04212687$ 0.04212687 $ 0.04212687 Haut 24 h $ 0.04836494$ 0.04836494 $ 0.04836494 Sommet historique $ 5.88$ 5.88 $ 5.88 Prix le plus bas $ 0.01565274$ 0.01565274 $ 0.01565274 Variation du prix (1 h) -0.60% Changement de prix (1J) -6.93% Variation du prix (7 j) +0.78% Variation du prix (7 j) +0.78%

Le prix en temps réel de WazirX (WRX) est de $0.04498472. Au cours des dernières 24 heures, WRX a évolué entre un minimum de $ 0.04212687 et un maximum de $ 0.04836494, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de WRX est $ 5.88, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 0.01565274.

En termes de performance à court terme, WRX a évolué de -0.60% au cours de la dernière heure, -6.93% sur 24 heures et de +0.78% au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour WazirX (WRX)

Capitalisation boursière $ 20.58M$ 20.58M $ 20.58M Volume (24 h) ---- -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 45.08M$ 45.08M $ 45.08M Offre en circulation 456.52M 456.52M 456.52M Offre totale 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

La capitalisation boursière actuelle de WazirX est de $ 20.58M, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de WRX est de 456.52M, avec une offre totale de 1000000000.0. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 45.08M.