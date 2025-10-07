Informations sur le prix de WAWA CAT (WAWA) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures : $ 0 $ 0 $ 0 Bas 24 h $ 0 $ 0 $ 0 Haut 24 h Bas 24 h $ 0$ 0 $ 0 Haut 24 h $ 0$ 0 $ 0 Sommet historique $ 0.00538943$ 0.00538943 $ 0.00538943 Prix le plus bas $ 0$ 0 $ 0 Variation du prix (1 h) +0.44% Changement de prix (1J) +3.60% Variation du prix (7 j) +9.63% Variation du prix (7 j) +9.63%

Le prix en temps réel de WAWA CAT (WAWA) est de --. Au cours des dernières 24 heures, WAWA a évolué entre un minimum de $ 0 et un maximum de $ 0, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de WAWA est $ 0.00538943, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 0.

En termes de performance à court terme, WAWA a évolué de +0.44% au cours de la dernière heure, +3.60% sur 24 heures et de +9.63% au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour WAWA CAT (WAWA)

Capitalisation boursière $ 97.78K$ 97.78K $ 97.78K Volume (24 h) ---- -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 97.78K$ 97.78K $ 97.78K Offre en circulation 990.85M 990.85M 990.85M Offre totale 990,849,237.039635 990,849,237.039635 990,849,237.039635

La capitalisation boursière actuelle de WAWA CAT est de $ 97.78K, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de WAWA est de 990.85M, avec une offre totale de 990849237.039635. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 97.78K.