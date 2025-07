Découvrez les informations clés sur Wateract (WTR), notamment son offre de tokens, son modèle de distribution et ses données de marché en temps réel.

Informations sur Wateract (WTR)

Wateract (WTR) the ReFi token powering large-scale water reuse worth voluntary water credits enabling solid and transparent water offsetting compliant with ESG reporting standards.

Site officiel : https://www.hypercube.eco/ Livre blanc : https://www.hypercube.eco/documents/white-papers/1.pdf