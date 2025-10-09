Informations sur le prix de Wasder (WAS) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures : $ 0 $ 0 $ 0 Bas 24 h $ 0 $ 0 $ 0 Haut 24 h Bas 24 h $ 0$ 0 $ 0 Haut 24 h $ 0$ 0 $ 0 Sommet historique $ 0.0615$ 0.0615 $ 0.0615 Prix le plus bas $ 0$ 0 $ 0 Variation du prix (1 h) -0.00% Changement de prix (1J) +7.29% Variation du prix (7 j) -4.38% Variation du prix (7 j) -4.38%

Le prix en temps réel de Wasder (WAS) est de --. Au cours des dernières 24 heures, WAS a évolué entre un minimum de $ 0 et un maximum de $ 0, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de WAS est $ 0.0615, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 0.

En termes de performance à court terme, WAS a évolué de -0.00% au cours de la dernière heure, +7.29% sur 24 heures et de -4.38% au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour Wasder (WAS)

Capitalisation boursière $ 26.27K$ 26.27K $ 26.27K Volume (24 h) ---- -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 44.01K$ 44.01K $ 44.01K Offre en circulation 597.08M 597.08M 597.08M Offre totale 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

La capitalisation boursière actuelle de Wasder est de $ 26.27K, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de WAS est de 597.08M, avec une offre totale de 1000000000.0. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 44.01K.