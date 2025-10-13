Tokenomics de Wagie Bot (WAGIEBOT)
Tokenomics et analyse de prix de Wagie Bot (WAGIEBOT)
Découvrez les données clés sur la tokenomics et le prix de Wagie Bot (WAGIEBOT), y compris la capitalisation boursière, les détails de l'offre, la valorisation entièrement diluée (FDV) et l'historique du prix. Consultez en un clin d'œil la valeur actuelle du token et sa position sur le marché.
Informations sur Wagie Bot (WAGIEBOT)
What is the project about?
Bringing Multichain Sniping, Tracking, Trading, Copy Trading and Much More directly to Telegram & Discord.
Wagiebot is a versatile DeFi bot operating on its own proprietary private nodes on ETH, BSC and Arbitrum with a 1ms response time, making it one of the fastest, if not the fastest, tools available on the market.
Currently, we offer the following features:
• Instant fetching (fastest on TG) • Anti-Mev • No cache on re-fetch • Multichain (ETH, ARB, BSC) • Contract Sniping • Liquidity Sniping • Method Sniping • Copytrading • Take Profit, Stoploss, Trailing Stoploss • A built-in Honeypot checker • Trading fees under 0.8% (0.7% under referral) • Simulation Engine
What makes your project unique?
WagieBot is a passion project between our private group who initially used it for personal trading but careful consideration decided to take it to the public and produce the fastest most feature rich sniper bot on the market!
History of your project.
We have been in development since Febuary and in Private Beta since April, with our launch to Public Beta being 10/07/2023.
What’s next for your project?
We will continue to push updates to add new features to our bot whilst polishing and optimizing the overall user experience, this is a passion project for us as traders so there's always something ahead!
What can your token be used for?
Our token provides holders a discount to fee's using a 4 tier system ranging from 500 - 2000 tokens held giving our users trading fee discounts ranging from 0.80% down to 0.40/0.30%! In addition to Copy Trade, Tracked Trades, Active Snipes, Tracking Time and Premium Group perks.
Tokenomics de Wagie Bot (WAGIEBOT) : métriques clés et scénarios d'utilisation expliqués
Comprendre la tokenomics de Wagie Bot (WAGIEBOT) est essentiel pour évaluer sa valeur à long terme, sa viabilité et son potentiel.
Indicateurs clés et comment ils sont calculés :
Offre totale :
Le nombre maximal de tokens WAGIEBOT qui ont été ou seront créés.
Offre en circulation :
Le nombre de tokens actuellement disponibles sur le marché et détenus par le public.
Offre maximale :
Le plafond maximal du nombre total de tokens WAGIEBOT pouvant exister.
Valorisation entièrement diluée (FDV) :
Calculé comme le prix actuel × l'offre maximale, ce qui donne une projection de la capitalisation boursière totale si tous les tokens sont en circulation.
Taux d'inflation :
Reflète la vitesse à laquelle de nouveaux tokens sont émis, influençant leur rareté et l'évolution du prix à long terme.
Pourquoi ces indicateurs sont-ils importants pour les traders ?
Offre en circulation élevée = liquidité accrue.
Offre maximale limitée + faible inflation = potentiel d'appréciation du prix à long terme.
Distribution de tokens transparente = meilleure confiance dans le projet et risque réduit de centralisation.
Valorisation entièrement diluée élevée avec une capitalisation boursière actuelle faible = signal d'une possible surévaluation.
Maintenant que vous comprenez la tokenomics de WAGIEBOT, explorez le prix en direct du token WAGIEBOT !
Prévision du prix de WAGIEBOT
Vous voulez savoir dans quelle direction WAGIEBOT pourrait évoluer ? Notre page de prévision du prix de WAGIEBOT combine sentiment du marché, tendances historiques et indicateurs techniques pour offrir une vision prospective.
Pourquoi devriez-vous choisir MEXC?
MEXC est l'une des principales plateformes d'échange de cryptomonnaies au monde, approuvée par des millions d'utilisateurs à travers le globe. Que vous soyez débutant ou expert, MEXC est votre voie la plus facile vers la cryptomonnaie.
Avertissement
Les données de tokenomics présentées sur cette page proviennent de sources tierces. MEXC ne garantit pas leur exactitude. Veuillez effectuer vos propres recherches avant d'investir.
Veuillez lire et comprendre l'Accord d'utilisation et la Politique de confidentialité