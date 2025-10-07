Informations sur le prix de Wagie Bot (WAGIEBOT) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures : $ 0.01365721 $ 0.01365721 $ 0.01365721 Bas 24 h $ 0.01378494 $ 0.01378494 $ 0.01378494 Haut 24 h Bas 24 h $ 0.01365721$ 0.01365721 $ 0.01365721 Haut 24 h $ 0.01378494$ 0.01378494 $ 0.01378494 Sommet historique $ 1.73$ 1.73 $ 1.73 Prix le plus bas $ 0.00572132$ 0.00572132 $ 0.00572132 Variation du prix (1 h) -- Changement de prix (1J) +0.25% Variation du prix (7 j) +8.47% Variation du prix (7 j) +8.47%

Le prix en temps réel de Wagie Bot (WAGIEBOT) est de $0.01378494. Au cours des dernières 24 heures, WAGIEBOT a évolué entre un minimum de $ 0.01365721 et un maximum de $ 0.01378494, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de WAGIEBOT est $ 1.73, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 0.00572132.

En termes de performance à court terme, WAGIEBOT a évolué de -- au cours de la dernière heure, +0.25% sur 24 heures et de +8.47% au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour Wagie Bot (WAGIEBOT)

Capitalisation boursière $ 130.96K$ 130.96K $ 130.96K Volume (24 h) ---- -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 137.85K$ 137.85K $ 137.85K Offre en circulation 9.50M 9.50M 9.50M Offre totale 10,000,000.0 10,000,000.0 10,000,000.0

La capitalisation boursière actuelle de Wagie Bot est de $ 130.96K, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de WAGIEBOT est de 9.50M, avec une offre totale de 10000000.0. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 137.85K.