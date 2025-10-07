Informations sur le prix de Voxel X Network (VXL) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures : $ 0 Bas 24 h $ 0 Haut 24 h Sommet historique $ 0.163224 Prix le plus bas $ 0 Variation du prix (1 h) -- Changement de prix (1J) -- Variation du prix (7 j) +13.10%

Le prix en temps réel de Voxel X Network (VXL) est de --. Au cours des dernières 24 heures, VXL a évolué entre un minimum de $ 0 et un maximum de $ 0, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de VXL est $ 0.163224, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 0.

En termes de performance à court terme, VXL a évolué de -- au cours de la dernière heure, -- sur 24 heures et de +13.10% au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour Voxel X Network (VXL)

Capitalisation boursière $ 4.09K Volume (24 h) -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 12.91K Offre en circulation 158.52M Offre totale 500,000,000.0

La capitalisation boursière actuelle de Voxel X Network est de $ 4.09K, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de VXL est de 158.52M, avec une offre totale de 500000000.0. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 12.91K.