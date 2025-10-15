Informations sur le prix de Vooz Coin (VOOZ) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures : $ 0 $ 0 $ 0 Bas 24 h $ 0 $ 0 $ 0 Haut 24 h Bas 24 h $ 0$ 0 $ 0 Haut 24 h $ 0$ 0 $ 0 Sommet historique $ 0.00131691$ 0.00131691 $ 0.00131691 Prix le plus bas $ 0$ 0 $ 0 Variation du prix (1 h) -0.58% Changement de prix (1J) -1.62% Variation du prix (7 j) -10.02% Variation du prix (7 j) -10.02%

Le prix en temps réel de Vooz Coin (VOOZ) est de --. Au cours des dernières 24 heures, VOOZ a évolué entre un minimum de $ 0 et un maximum de $ 0, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de VOOZ est $ 0.00131691, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 0.

En termes de performance à court terme, VOOZ a évolué de -0.58% au cours de la dernière heure, -1.62% sur 24 heures et de -10.02% au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour Vooz Coin (VOOZ)

Capitalisation boursière $ 300.96K$ 300.96K $ 300.96K Volume (24 h) ---- -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 300.96K$ 300.96K $ 300.96K Offre en circulation 998.41M 998.41M 998.41M Offre totale 998,410,184.147502 998,410,184.147502 998,410,184.147502

La capitalisation boursière actuelle de Vooz Coin est de $ 300.96K, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de VOOZ est de 998.41M, avec une offre totale de 998410184.147502. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 300.96K.