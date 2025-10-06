Informations sur le prix de VNDC (VNDC) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures : $ 0 $ 0 $ 0 Bas 24 h $ 0 $ 0 $ 0 Haut 24 h Bas 24 h $ 0$ 0 $ 0 Haut 24 h $ 0$ 0 $ 0 Sommet historique $ 23,577$ 23,577 $ 23,577 Prix le plus bas $ 0$ 0 $ 0 Variation du prix (1 h) -1.03% Changement de prix (1J) +0.73% Variation du prix (7 j) +1.92% Variation du prix (7 j) +1.92%

Le prix en temps réel de VNDC (VNDC) est de --. Au cours des dernières 24 heures, VNDC a évolué entre un minimum de $ 0 et un maximum de $ 0, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de VNDC est $ 23,577, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 0.

En termes de performance à court terme, VNDC a évolué de -1.03% au cours de la dernière heure, +0.73% sur 24 heures et de +1.92% au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour VNDC (VNDC)

Capitalisation boursière $ 55.77M$ 55.77M $ 55.77M Volume (24 h) ---- -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 55.77M$ 55.77M $ 55.77M Offre en circulation 1.42T 1.42T 1.42T Offre totale 1,422,830,000,000.0 1,422,830,000,000.0 1,422,830,000,000.0

La capitalisation boursière actuelle de VNDC est de $ 55.77M, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de VNDC est de 1.42T, avec une offre totale de 1422830000000.0. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 55.77M.