Le prix en temps réel de Virtual Trade Agent est aujourd'hui de 0.00700327 USD. Suivez en temps réel les mises à jour des prix de VTA à USD, les graphiques en temps réel, la capitalisation boursière, le volume sur 24 heures, et plus encore. Explorez la tendance du prix VTA facilement sur MEXC maintenant.Le prix en temps réel de Virtual Trade Agent est aujourd'hui de 0.00700327 USD. Suivez en temps réel les mises à jour des prix de VTA à USD, les graphiques en temps réel, la capitalisation boursière, le volume sur 24 heures, et plus encore. Explorez la tendance du prix VTA facilement sur MEXC maintenant.

Prix de Virtual Trade Agent (VTA)

Prix en temps réel : 1 VTA à USD

$0.00700327
-0.40%1D
Graphique du prix de Virtual Trade Agent (VTA) en temps réel
Dernière mise à jour de la page : 2025-10-09 00:43:34 (UTC+8)

Informations sur le prix de Virtual Trade Agent (VTA) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures :
$ 0.00694772
Bas 24 h
$ 0.00703178
Haut 24 h

$ 0.00694772
$ 0.00703178
$ 0.056364
$ 0.00637739
--

-0.40%

+9.18%

+9.18%

Le prix en temps réel de Virtual Trade Agent (VTA) est de $0.00700327. Au cours des dernières 24 heures, VTA a évolué entre un minimum de $ 0.00694772 et un maximum de $ 0.00703178, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de VTA est $ 0.056364, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 0.00637739.

En termes de performance à court terme, VTA a évolué de -- au cours de la dernière heure, -0.40% sur 24 heures et de +9.18% au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour Virtual Trade Agent (VTA)

$ 6.65K
--
$ 7.00K
950.18K
1,000,000.0
La capitalisation boursière actuelle de Virtual Trade Agent est de $ 6.65K, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de VTA est de 950.18K, avec une offre totale de 1000000.0. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 7.00K.

Historique du prix de Virtual Trade Agent (VTA) en USD

Aujourd'hui, la variation du prix de Virtual Trade Agent en USD était de $ 0.
Au cours des 30 derniers jours, la variation du prix de Virtual Trade Agent en USD était de $ -0.0008214436.
Au cours des 60 derniers jours, la variation du prix de Virtual Trade Agent en USD était de $ -0.0005666121.
Au cours des 90 derniers jours, la variation du prix de Virtual Trade Agent en USD était de $ -0.03363570522011413.

PériodeVariation (USD)Variation (%)
Aujourd'hui$ 0-0.40%
30 jours$ -0.0008214436-11.72%
60 jours$ -0.0005666121-8.09%
90 jours$ -0.03363570522011413-82.76%

Qu'est-ce que Virtual Trade Agent (VTA)

Your Autonomous Crypto Trading Partner

Virtual Trade Agent (VTA) is a fully autonomous, narrative-driven AI built to trade crypto like a seasoned degen fast, smart, and ahead of the crowd.It doesn’t just look at charts or follow volume like a basic bot.VTA understands what’s going on what narratives are heating up, which wallets are aping early, and why certain coins are about to explode. Then it makes moves before the hype kicks in.

⚡️ Narrative AI Detection – Tracks evolving crypto narratives and adjusts in real time 📊 Liquidity & Volume Monitoring – Built-in scalper modules for early entries and exits 🔎 High-Performer Wallet Tracking – Observes and adapts based on capital flows from elite on-chain players 🧱 Modular AI Architecture – Designed to scale, evolve, and coordinate multiple strategies across volatile markets

MEXC est le leader du marché parmi les plateformes d'échange de cryptomonnaies auquel font confiance plus de 10 millions d'utilisateurs dans le monde. Elle est reconnue comme la plateforme d'échange avec la plus grande variété de tokens, les listings de tokens les plus rapides et les frais de transaction les plus bas du marché. Rejoignez MEXC dès maintenant pour profiter d'une liquidité de premier ordre et des frais les plus compétitifs du marché !

Ressource de Virtual Trade Agent (VTA)

Site officiel

Prévision de prix de Virtual Trade Agent (USD)

Combien vaudra Virtual Trade Agent (VTA) en USD demain, la semaine prochaine ou le mois prochain ? Quelle pourrait être la valeur de vos actifs Virtual Trade Agent (VTA) en 2025, 2026, 2027, 2028 - ou même dans 10 ou 20 ans ? Utilisez notre outil de prévision des prix pour explorer les prévisions à court et à long terme pour Virtual Trade Agent.

Consultez la prévision de prix de Virtual Trade Agent maintenant !

VTA en devises locales

Tokenomics de Virtual Trade Agent (VTA)

Comprendre la tokenomics de Virtual Trade Agent (VTA) permet d'obtenir une meilleure visibilité sur sa valeur à long terme et son potentiel de croissance. De la répartition des tokens à la gestion de l'offre, la tokenomics révèle la structure économique fondamentale d'un projet. Découvrez dès maintenant la tokenomics complète du token VTA !

Les utilisateurs consultent également : Autres questions sur Virtual Trade Agent (VTA)

Combien vaut Virtual Trade Agent (VTA) aujourd'hui ?
Le prix en temps réel de VTA en USD est de 0.00700327 USD, mis à jour en temps réel avec les dernières données du marché.
Quel est le prix actuel de VTA à USD ?
Le prix actuel de VTA en USD est $ 0.00700327. Consultez le convertisseur de MEXC pour une conversion précise des tokens.
Quelle est la capitalisation boursière de Virtual Trade Agent ?
La capitalisation boursière de VTA est de $ 6.65K USD. La capitalisation boursière est égale au prix actuel × l'offre en circulation. Elle indique la valeur totale du marché du token et son classement parmi les autres cryptomonnaies.
Quelle est l'offre en circulation de VTA ?
L'offre en circulation de VTA est de 950.18K USD.
Quel était le prix le plus élevé de tous les temps (ATH) de VTA ?
VTA a atteint un prix ATH de 0.056364 USD.
Quel était le prix le plus bas de tous les temps (ATL) de VTA ?
VTA a vu un prix ATL de 0.00637739 USD.
Quel est le volume de trading de VTA ?
Le volume de trading en temps réel sur 24 heures pour VTA est de -- USD.
Est-ce que VTA va augmenter cette année ?
VTA pourrait augmenter cette année, en fonction des conditions du marché et de l'évolution du projet. Consultez les prévisions de prix de VTA pour une analyse plus approfondie.
Dernière mise à jour de la page : 2025-10-09 00:43:34 (UTC+8)

