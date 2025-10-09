Informations sur le prix de Virtual Trade Agent (VTA) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures : $ 0.00694772 $ 0.00694772 $ 0.00694772 Bas 24 h $ 0.00703178 $ 0.00703178 $ 0.00703178 Haut 24 h Bas 24 h $ 0.00694772$ 0.00694772 $ 0.00694772 Haut 24 h $ 0.00703178$ 0.00703178 $ 0.00703178 Sommet historique $ 0.056364$ 0.056364 $ 0.056364 Prix le plus bas $ 0.00637739$ 0.00637739 $ 0.00637739 Variation du prix (1 h) -- Changement de prix (1J) -0.40% Variation du prix (7 j) +9.18% Variation du prix (7 j) +9.18%

Le prix en temps réel de Virtual Trade Agent (VTA) est de $0.00700327. Au cours des dernières 24 heures, VTA a évolué entre un minimum de $ 0.00694772 et un maximum de $ 0.00703178, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de VTA est $ 0.056364, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 0.00637739.

En termes de performance à court terme, VTA a évolué de -- au cours de la dernière heure, -0.40% sur 24 heures et de +9.18% au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour Virtual Trade Agent (VTA)

Capitalisation boursière $ 6.65K$ 6.65K $ 6.65K Volume (24 h) ---- -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 7.00K$ 7.00K $ 7.00K Offre en circulation 950.18K 950.18K 950.18K Offre totale 1,000,000.0 1,000,000.0 1,000,000.0

La capitalisation boursière actuelle de Virtual Trade Agent est de $ 6.65K, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de VTA est de 950.18K, avec une offre totale de 1000000.0. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 7.00K.