Informations sur le prix de VIBE AI (VIBE) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures : $ 0 $ 0 $ 0 Bas 24 h $ 0 $ 0 $ 0 Haut 24 h Bas 24 h $ 0$ 0 $ 0 Haut 24 h $ 0$ 0 $ 0 Sommet historique $ 0$ 0 $ 0 Prix le plus bas $ 0$ 0 $ 0 Variation du prix (1 h) -0.20% Changement de prix (1J) -6.36% Variation du prix (7 j) +9.29% Variation du prix (7 j) +9.29%

Le prix en temps réel de VIBE AI (VIBE) est de --. Au cours des dernières 24 heures, VIBE a évolué entre un minimum de $ 0 et un maximum de $ 0, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de VIBE est $ 0, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 0.

En termes de performance à court terme, VIBE a évolué de -0.20% au cours de la dernière heure, -6.36% sur 24 heures et de +9.29% au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour VIBE AI (VIBE)

Capitalisation boursière $ 166.83K$ 166.83K $ 166.83K Volume (24 h) ---- -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 186.66K$ 186.66K $ 186.66K Offre en circulation 893.78M 893.78M 893.78M Offre totale 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

La capitalisation boursière actuelle de VIBE AI est de $ 166.83K, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de VIBE est de 893.78M, avec une offre totale de 1000000000.0. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 186.66K.