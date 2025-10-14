Informations sur le prix de VERRA DNA (VDNA) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures : $ 0.00052039 $ 0.00052039 $ 0.00052039 Bas 24 h $ 0.0005972 $ 0.0005972 $ 0.0005972 Haut 24 h Bas 24 h $ 0.00052039$ 0.00052039 $ 0.00052039 Haut 24 h $ 0.0005972$ 0.0005972 $ 0.0005972 Sommet historique $ 0.01760951$ 0.01760951 $ 0.01760951 Prix le plus bas $ 0.00051587$ 0.00051587 $ 0.00051587 Variation du prix (1 h) +0.64% Changement de prix (1J) -3.08% Variation du prix (7 j) -33.98% Variation du prix (7 j) -33.98%

Le prix en temps réel de VERRA DNA (VDNA) est de $0.00056891. Au cours des dernières 24 heures, VDNA a évolué entre un minimum de $ 0.00052039 et un maximum de $ 0.0005972, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de VDNA est $ 0.01760951, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 0.00051587.

En termes de performance à court terme, VDNA a évolué de +0.64% au cours de la dernière heure, -3.08% sur 24 heures et de -33.98% au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour VERRA DNA (VDNA)

Capitalisation boursière $ 559.90K$ 559.90K $ 559.90K Volume (24 h) ---- -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 559.90K$ 559.90K $ 559.90K Offre en circulation 989.98M 989.98M 989.98M Offre totale 989,983,463.7596511 989,983,463.7596511 989,983,463.7596511

La capitalisation boursière actuelle de VERRA DNA est de $ 559.90K, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de VDNA est de 989.98M, avec une offre totale de 989983463.7596511. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 559.90K.