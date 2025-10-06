Informations sur le prix de Vector AI (VECTOR) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures : $ 0 $ 0 $ 0 Bas 24 h $ 0 $ 0 $ 0 Haut 24 h Bas 24 h $ 0$ 0 $ 0 Haut 24 h $ 0$ 0 $ 0 Sommet historique $ 0$ 0 $ 0 Prix le plus bas $ 0$ 0 $ 0 Variation du prix (1 h) 0.00% Changement de prix (1J) -0.82% Variation du prix (7 j) -89.80% Variation du prix (7 j) -89.80%

Le prix en temps réel de Vector AI (VECTOR) est de --. Au cours des dernières 24 heures, VECTOR a évolué entre un minimum de $ 0 et un maximum de $ 0, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de VECTOR est $ 0, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 0.

En termes de performance à court terme, VECTOR a évolué de 0.00% au cours de la dernière heure, -0.82% sur 24 heures et de -89.80% au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour Vector AI (VECTOR)

Capitalisation boursière $ 10.52K$ 10.52K $ 10.52K Volume (24 h) ---- -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 11.64K$ 11.64K $ 11.64K Offre en circulation 903.11M 903.11M 903.11M Offre totale 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

La capitalisation boursière actuelle de Vector AI est de $ 10.52K, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de VECTOR est de 903.11M, avec une offre totale de 1000000000.0. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 11.64K.