Informations sur le prix de Vault Finance (VFI) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures : $ 0.00003425 $ 0.00003425 $ 0.00003425 Bas 24 h $ 0.00003529 $ 0.00003529 $ 0.00003529 Haut 24 h Bas 24 h $ 0.00003425$ 0.00003425 $ 0.00003425 Haut 24 h $ 0.00003529$ 0.00003529 $ 0.00003529 Sommet historique $ 0.00017485$ 0.00017485 $ 0.00017485 Prix le plus bas $ 0.00003072$ 0.00003072 $ 0.00003072 Variation du prix (1 h) -- Changement de prix (1J) +1.75% Variation du prix (7 j) -19.27% Variation du prix (7 j) -19.27%

Le prix en temps réel de Vault Finance (VFI) est de $0.00003498. Au cours des dernières 24 heures, VFI a évolué entre un minimum de $ 0.00003425 et un maximum de $ 0.00003529, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de VFI est $ 0.00017485, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 0.00003072.

En termes de performance à court terme, VFI a évolué de -- au cours de la dernière heure, +1.75% sur 24 heures et de -19.27% au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour Vault Finance (VFI)

Capitalisation boursière $ 108.06K$ 108.06K $ 108.06K Volume (24 h) ---- -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 174.90K$ 174.90K $ 174.90K Offre en circulation 3.09B 3.09B 3.09B Offre totale 4,999,863,210.441463 4,999,863,210.441463 4,999,863,210.441463

La capitalisation boursière actuelle de Vault Finance est de $ 108.06K, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de VFI est de 3.09B, avec une offre totale de 4999863210.441463. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 174.90K.