Informations sur le prix de Vanguard xStock (VTIX) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures : $ 323.11 $ 323.11 $ 323.11 Bas 24 h $ 328.7 $ 328.7 $ 328.7 Haut 24 h Bas 24 h $ 323.11$ 323.11 $ 323.11 Haut 24 h $ 328.7$ 328.7 $ 328.7 Sommet historique $ 333.03$ 333.03 $ 333.03 Prix le plus bas $ 304.19$ 304.19 $ 304.19 Variation du prix (1 h) -- Changement de prix (1J) -0.10% Variation du prix (7 j) -0.67% Variation du prix (7 j) -0.67%

Le prix en temps réel de Vanguard xStock (VTIX) est de $327.17. Au cours des dernières 24 heures, VTIX a évolué entre un minimum de $ 323.11 et un maximum de $ 328.7, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de VTIX est $ 333.03, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 304.19.

En termes de performance à court terme, VTIX a évolué de -- au cours de la dernière heure, -0.10% sur 24 heures et de -0.67% au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour Vanguard xStock (VTIX)

Capitalisation boursière $ 627.18K$ 627.18K $ 627.18K Volume (24 h) ---- -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 8.06M$ 8.06M $ 8.06M Offre en circulation 1.92K 1.92K 1.92K Offre totale 24,635.50423708 24,635.50423708 24,635.50423708

La capitalisation boursière actuelle de Vanguard xStock est de $ 627.18K, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de VTIX est de 1.92K, avec une offre totale de 24635.50423708. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 8.06M.