Informations sur le prix de Valencia CF Fan Token (VCF) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures : $ 0.134171 $ 0.134171 $ 0.134171 Bas 24 h $ 0.137113 $ 0.137113 $ 0.137113 Haut 24 h Bas 24 h $ 0.134171$ 0.134171 $ 0.134171 Haut 24 h $ 0.137113$ 0.137113 $ 0.137113 Sommet historique $ 4.95$ 4.95 $ 4.95 Prix le plus bas $ 0.134022$ 0.134022 $ 0.134022 Variation du prix (1 h) +0.18% Changement de prix (1J) -0.16% Variation du prix (7 j) -1.00% Variation du prix (7 j) -1.00%

Le prix en temps réel de Valencia CF Fan Token (VCF) est de $0.136171. Au cours des dernières 24 heures, VCF a évolué entre un minimum de $ 0.134171 et un maximum de $ 0.137113, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de VCF est $ 4.95, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 0.134022.

En termes de performance à court terme, VCF a évolué de +0.18% au cours de la dernière heure, -0.16% sur 24 heures et de -1.00% au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour Valencia CF Fan Token (VCF)

Capitalisation boursière $ 898.65K$ 898.65K $ 898.65K Volume (24 h) ---- -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 1.36M$ 1.36M $ 1.36M Offre en circulation 6.60M 6.60M 6.60M Offre totale 10,000,000.0 10,000,000.0 10,000,000.0

La capitalisation boursière actuelle de Valencia CF Fan Token est de $ 898.65K, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de VCF est de 6.60M, avec une offre totale de 10000000.0. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 1.36M.