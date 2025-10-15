Informations sur le prix de UnitedHealth xStock (UNHX) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures : $ 353.32 $ 353.32 $ 353.32 Bas 24 h $ 361.86 $ 361.86 $ 361.86 Haut 24 h Bas 24 h $ 353.32$ 353.32 $ 353.32 Haut 24 h $ 361.86$ 361.86 $ 361.86 Sommet historique $ 375.93$ 375.93 $ 375.93 Prix le plus bas $ 234.96$ 234.96 $ 234.96 Variation du prix (1 h) +0.13% Changement de prix (1J) +0.94% Variation du prix (7 j) -1.24% Variation du prix (7 j) -1.24%

Le prix en temps réel de UnitedHealth xStock (UNHX) est de $361.26. Au cours des dernières 24 heures, UNHX a évolué entre un minimum de $ 353.32 et un maximum de $ 361.86, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de UNHX est $ 375.93, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 234.96.

En termes de performance à court terme, UNHX a évolué de +0.13% au cours de la dernière heure, +0.94% sur 24 heures et de -1.24% au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour UnitedHealth xStock (UNHX)

Capitalisation boursière $ 552.56K$ 552.56K $ 552.56K Volume (24 h) ---- -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 8.92M$ 8.92M $ 8.92M Offre en circulation 1.53K 1.53K 1.53K Offre totale 24,679.184392364 24,679.184392364 24,679.184392364

La capitalisation boursière actuelle de UnitedHealth xStock est de $ 552.56K, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de UNHX est de 1.53K, avec une offre totale de 24679.184392364. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 8.92M.