Informations sur le prix de Unit Fartcoin (UFART) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures : $ 0.621982 $ 0.621982 $ 0.621982 Bas 24 h $ 0.679374 $ 0.679374 $ 0.679374 Haut 24 h Bas 24 h $ 0.621982$ 0.621982 $ 0.621982 Haut 24 h $ 0.679374$ 0.679374 $ 0.679374 Sommet historique $ 1.69$ 1.69 $ 1.69 Prix le plus bas $ 0.54478$ 0.54478 $ 0.54478 Variation du prix (1 h) +0.02% Changement de prix (1J) +0.07% Variation du prix (7 j) +4.52% Variation du prix (7 j) +4.52%

Le prix en temps réel de Unit Fartcoin (UFART) est de $0.673373. Au cours des dernières 24 heures, UFART a évolué entre un minimum de $ 0.621982 et un maximum de $ 0.679374, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de UFART est $ 1.69, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 0.54478.

En termes de performance à court terme, UFART a évolué de +0.02% au cours de la dernière heure, +0.07% sur 24 heures et de +4.52% au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour Unit Fartcoin (UFART)

Capitalisation boursière $ 53.71M$ 53.71M $ 53.71M Volume (24 h) ---- -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 670.52M$ 670.52M $ 670.52M Offre en circulation 80.10M 80.10M 80.10M Offre totale 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

La capitalisation boursière actuelle de Unit Fartcoin est de $ 53.71M, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de UFART est de 80.10M, avec une offre totale de 1000000000.0. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 670.52M.