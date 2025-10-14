Informations sur le prix de UniLend Finance (UFT) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures : $ 0.00310903 $ 0.00310903 $ 0.00310903 Bas 24 h $ 0.00367056 $ 0.00367056 $ 0.00367056 Haut 24 h Bas 24 h $ 0.00310903$ 0.00310903 $ 0.00310903 Haut 24 h $ 0.00367056$ 0.00367056 $ 0.00367056 Sommet historique $ 4.47$ 4.47 $ 4.47 Prix le plus bas $ 0.00309909$ 0.00309909 $ 0.00309909 Variation du prix (1 h) -0.16% Changement de prix (1J) -3.16% Variation du prix (7 j) -23.63% Variation du prix (7 j) -23.63%

Le prix en temps réel de UniLend Finance (UFT) est de $0.00343326. Au cours des dernières 24 heures, UFT a évolué entre un minimum de $ 0.00310903 et un maximum de $ 0.00367056, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de UFT est $ 4.47, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 0.00309909.

En termes de performance à court terme, UFT a évolué de -0.16% au cours de la dernière heure, -3.16% sur 24 heures et de -23.63% au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour UniLend Finance (UFT)

Capitalisation boursière $ 343.33K$ 343.33K $ 343.33K Volume (24 h) ---- -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 343.33K$ 343.33K $ 343.33K Offre en circulation 100.00M 100.00M 100.00M Offre totale 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

La capitalisation boursière actuelle de UniLend Finance est de $ 343.33K, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de UFT est de 100.00M, avec une offre totale de 100000000.0. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 343.33K.