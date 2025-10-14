Informations sur le prix de UNEMPLOYED COIN (UNEMPLOYED) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures : $ 0.00001152 $ 0.00001152 $ 0.00001152 Bas 24 h $ 0.0000127 $ 0.0000127 $ 0.0000127 Haut 24 h Bas 24 h $ 0.00001152$ 0.00001152 $ 0.00001152 Haut 24 h $ 0.0000127$ 0.0000127 $ 0.0000127 Sommet historique $ 0.00068131$ 0.00068131 $ 0.00068131 Prix le plus bas $ 0.00001043$ 0.00001043 $ 0.00001043 Variation du prix (1 h) -0.33% Changement de prix (1J) +6.35% Variation du prix (7 j) -13.56% Variation du prix (7 j) -13.56%

Le prix en temps réel de UNEMPLOYED COIN (UNEMPLOYED) est de $0.00001243. Au cours des dernières 24 heures, UNEMPLOYED a évolué entre un minimum de $ 0.00001152 et un maximum de $ 0.0000127, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de UNEMPLOYED est $ 0.00068131, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 0.00001043.

En termes de performance à court terme, UNEMPLOYED a évolué de -0.33% au cours de la dernière heure, +6.35% sur 24 heures et de -13.56% au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour UNEMPLOYED COIN (UNEMPLOYED)

Capitalisation boursière $ 12.41K$ 12.41K $ 12.41K Volume (24 h) ---- -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 12.41K$ 12.41K $ 12.41K Offre en circulation 998.14M 998.14M 998.14M Offre totale 998,143,929.955843 998,143,929.955843 998,143,929.955843

La capitalisation boursière actuelle de UNEMPLOYED COIN est de $ 12.41K, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de UNEMPLOYED est de 998.14M, avec une offre totale de 998143929.955843. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 12.41K.