Informations sur le prix de UltraXRP (ULTRAXRP) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures : $ 2.51 $ 2.51 $ 2.51 Bas 24 h $ 2.78 $ 2.78 $ 2.78 Haut 24 h Bas 24 h $ 2.51$ 2.51 $ 2.51 Haut 24 h $ 2.78$ 2.78 $ 2.78 Sommet historique $ 3.61$ 3.61 $ 3.61 Prix le plus bas $ 2.09$ 2.09 $ 2.09 Variation du prix (1 h) -2.97% Changement de prix (1J) -7.28% Variation du prix (7 j) -25.27% Variation du prix (7 j) -25.27%

Le prix en temps réel de UltraXRP (ULTRAXRP) est de $2.5. Au cours des dernières 24 heures, ULTRAXRP a évolué entre un minimum de $ 2.51 et un maximum de $ 2.78, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de ULTRAXRP est $ 3.61, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 2.09.

En termes de performance à court terme, ULTRAXRP a évolué de -2.97% au cours de la dernière heure, -7.28% sur 24 heures et de -25.27% au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour UltraXRP (ULTRAXRP)

Capitalisation boursière $ 42.96K$ 42.96K $ 42.96K Volume (24 h) ---- -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 42.96K$ 42.96K $ 42.96K Offre en circulation 17.01K 17.01K 17.01K Offre totale 17,008.84244883747 17,008.84244883747 17,008.84244883747

La capitalisation boursière actuelle de UltraXRP est de $ 42.96K, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de ULTRAXRP est de 17.01K, avec une offre totale de 17008.84244883747. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 42.96K.