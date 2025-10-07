Informations sur le prix de TWIN ASSET TOKEN AAPL (AAPL) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures : Bas 24 h $ 199.77 Haut 24 h $ 203.86 Sommet historique $ 220.5 Prix le plus bas $ 192.12 Variation du prix (1 h) -- Changement de prix (1J) -1.05% Variation du prix (7 j) -0.59%

Le prix en temps réel de TWIN ASSET TOKEN AAPL (AAPL) est de $199.77. Au cours des dernières 24 heures, AAPL a évolué entre un minimum de $ 199.77 et un maximum de $ 203.86, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de AAPL est $ 220.5, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 192.12.

En termes de performance à court terme, AAPL a évolué de -- au cours de la dernière heure, -1.05% sur 24 heures et de -0.59% au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour TWIN ASSET TOKEN AAPL (AAPL)

Capitalisation boursière $ 17.03K Volume (24 h) -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 17.03K Offre en circulation 85.25 Offre totale 85.25143337953547

La capitalisation boursière actuelle de TWIN ASSET TOKEN AAPL est de $ 17.03K, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de AAPL est de 85.25, avec une offre totale de 85.25143337953547. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 17.03K.