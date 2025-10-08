Informations sur le prix de TurboUSD Unstablecoin (₸USD) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures : $ 0.00000622 $ 0.00000622 $ 0.00000622 Bas 24 h $ 0.00000658 $ 0.00000658 $ 0.00000658 Haut 24 h Bas 24 h $ 0.00000622$ 0.00000622 $ 0.00000622 Haut 24 h $ 0.00000658$ 0.00000658 $ 0.00000658 Sommet historique $ 0.00002022$ 0.00002022 $ 0.00002022 Prix le plus bas $ 0$ 0 $ 0 Variation du prix (1 h) +0.05% Changement de prix (1J) -4.79% Variation du prix (7 j) -11.49% Variation du prix (7 j) -11.49%

Le prix en temps réel de TurboUSD Unstablecoin (₸USD) est de $0.00000626. Au cours des dernières 24 heures, ₸USD a évolué entre un minimum de $ 0.00000622 et un maximum de $ 0.00000658, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de ₸USD est $ 0.00002022, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 0.

En termes de performance à court terme, ₸USD a évolué de +0.05% au cours de la dernière heure, -4.79% sur 24 heures et de -11.49% au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour TurboUSD Unstablecoin (₸USD)

Capitalisation boursière $ 380.63K$ 380.63K $ 380.63K Volume (24 h) ---- -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 628.16K$ 628.16K $ 628.16K Offre en circulation 60.60B 60.60B 60.60B Offre totale 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0

La capitalisation boursière actuelle de TurboUSD Unstablecoin est de $ 380.63K, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de ₸USD est de 60.60B, avec une offre totale de 100000000000.0. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 628.16K.