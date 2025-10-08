Informations sur le prix de Trumpius Maximus (TRUMPIUS) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures :
Bas 24 h $ 0.00320888
Haut 24 h $ 0.00341808
Sommet historique $ 0.43177
Prix le plus bas $ 0.00230379
Variation du prix (1 h) +0.67%
Changement de prix (1J) -3.63%
Variation du prix (7 j) +9.91%

Le prix en temps réel de Trumpius Maximus (TRUMPIUS) est de $0.00324335. Au cours des dernières 24 heures, TRUMPIUS a évolué entre un minimum de $ 0.00320888 et un maximum de $ 0.00341808, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de TRUMPIUS est $ 0.43177, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 0.00230379.

En termes de performance à court terme, TRUMPIUS a évolué de +0.67% au cours de la dernière heure, -3.63% sur 24 heures et de +9.91% au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour Trumpius Maximus (TRUMPIUS)

Capitalisation boursière $ 152.54K
Volume (24 h) --
Capitalisation boursière entièrement diluée $ 152.54K
Offre en circulation 47.00M
Offre totale 47,000,000.0

La capitalisation boursière actuelle de Trumpius Maximus est de $ 152.54K, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de TRUMPIUS est de 47.00M, avec une offre totale de 47000000.0. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 152.54K.