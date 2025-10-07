Informations sur le prix de TRUMP 47 (47) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures : $ 0 $ 0 $ 0 Bas 24 h $ 0 $ 0 $ 0 Haut 24 h Bas 24 h $ 0$ 0 $ 0 Haut 24 h $ 0$ 0 $ 0 Sommet historique $ 0.02145674$ 0.02145674 $ 0.02145674 Prix le plus bas $ 0$ 0 $ 0 Variation du prix (1 h) -0.04% Changement de prix (1J) +3.36% Variation du prix (7 j) +9.91% Variation du prix (7 j) +9.91%

Le prix en temps réel de TRUMP 47 (47) est de --. Au cours des dernières 24 heures, 47 a évolué entre un minimum de $ 0 et un maximum de $ 0, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de 47 est $ 0.02145674, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 0.

En termes de performance à court terme, 47 a évolué de -0.04% au cours de la dernière heure, +3.36% sur 24 heures et de +9.91% au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour TRUMP 47 (47)

Capitalisation boursière $ 134.45K$ 134.45K $ 134.45K Volume (24 h) ---- -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 134.45K$ 134.45K $ 134.45K Offre en circulation 843.23M 843.23M 843.23M Offre totale 843,234,553.372205 843,234,553.372205 843,234,553.372205

La capitalisation boursière actuelle de TRUMP 47 est de $ 134.45K, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de 47 est de 843.23M, avec une offre totale de 843234553.372205. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 134.45K.